La automatización sigue avanzando en la industria y los distintos rubros de la misma apuestan por mejoras tecnológicas que permitan ganar eficiencia. Ahora, la multinacional Quimtia, dedicada a la producción y distribución de productos químicos, busca seguir ese camino con un proyecto en el Callao. La empresa fabrica insumos diversos para diferentes industrias, entre ellas, la minería, petrolera, farmacéutica, entre otros. Conozca los detalles del plan.
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