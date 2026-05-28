A través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la compañía presentó el proyecto “Mejora y optimización del proceso de producción de pigmentos en forma de polvo en la planta saponificado ” , a ejecutarse dentro de los 1,328 metros cuadrados (m2) que ocupa está línea (planta saponificado), en un total de 13,118 m2 que ocupa la actual fábrica en el Callao.

La planta de saponificado opera desde el 2016 y dentro de tal instalación se producen pigmentos en forma líquida y en polvos, los cuales tienen como materia prima al óleo de resina (aceite extraído de la flor de marigol). De acuerdo con el informe enviado al Produce, ambos procesos (producción de pigmentos en forma líquida y producción de pigmentos en polvo) tiene como parte de sus fases la elaboración de jabón.

Con esta iniciativa, la empresa tiene el objetivo de “mejorar el proceso de homogenizado de óleo, automatización del reactor y mezclador; además, automatización de la línea de envasado–pigmentos". Dichas acciones conllevarían a “aumentar la capacidad productiva, reducir los errores humanos y optimizar la eficiencia operativa de la planta de saponificado”.

“El proyecto objeto del ITS plantea la transición de operaciones manuales a sistemas automatizados en el proceso de producción de pigmentos en forma de polvo en la planta saponificado”, indica el documento.

La fábrica de Quimtia se encuentra en el Callao. (Foto: Redes Quimtia).

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Ejecución del proyecto de Quimtia

Las acciones propuestas por Quimtia dentro de la planta de saponificado demandarán solo de un área de 16.29 m2 e incluyen acciones, como la instalación de un sistema de dosificación (bombas, tuberías), reemplazo de válvulas manuales por válvulas solenoides, montaje e instalación de equipos, entre otros.

La iniciativa tendrá una vida útil de 10 años y una inversión de aproximadamente S/ 734,000, considerando un periodo de ejecución de cinco meses.

Con el objetivo de llevar adelante su plan, Quimtia presentó el ITS ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 28 de mayo del 2026, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.

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