La francesa Safic-Alcan, uno de los principales distribuidores de especialidades químicas a nivel global, anunció la adquisición de una participación mayoritaria en la peruana Anders. Dicho movimiento se suma a su expansión en Sudamérica, donde ya había reforzado presencia en 2022 con la compra de Sarfam y Proquimil en Brasil.

Fundada en 1964 y actualmente en su tercera generación bajo la dirección de Peter Anders Hornung, la empresa peruana tiene su sede en Lima y opera con oficinas en Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Argentina, además de actividades en Uruguay y Paraguay. Esta red le ha permitido ser considerada como un actor pan–latinoamericano en la distribución de especialidades químicas, ingredientes para alimentos, consumibles y equipos para la industria.

El portafolio de la compañía atiende tanto a sectores de ciencias de la vida —como cosmética, higiene del hogar, farmacéutica, veterinaria, alimentación y nutrición— como a segmentos industriales, entre ellos, pinturas, tintas y adhesivos, empaque, construcción, plásticos, papel y tratamiento de agua.

“Estamos encantados de tener la oportunidad de continuar con el legado creado por Peter, su padre Peter Sr. y su abuelo Eugenio. Ahora contamos con una presencia formidable en toda América Latina y esperamos seguir aportando valor a nuestros clientes y proveedores en la región. Con nuestras empresas en Estados Unidos, Canadá y México, Safic-Alcan confirma su intención de ser un actor clave en las Américas durante los próximos años”, afirmó Yann Lissilour, CEO del Grupo Safic-Alcan.

Años atrás, la peruana Anders estuvo dirigida por el expresidente de la Cámara de Comercio de Lima, Peter Anders (Foto: CCL).

¿Quién es Safic-Alcan?

El holding francés Safic-Alcan, con sede en París La Défense, opera como uno de los distribuidores independientes de especialidades químicas más relevantes a nivel global. La compañía cuenta con 38 oficinas distribuidas en diversas zonas geográficas y registró una facturación de aproximadamente 907 millones de euros en 2024.

Su modelo de negocio integra soporte técnico con una oferta diversificada de polímeros, aditivos y materiales funcionales para industrias como caucho, pinturas, plásticos, cosméticos, cuidado personal, farmacéutica y otras cadenas químicas especializadas.

La francesa opera globalmente con presencia en mercados clave de Europa, América (del Norte y del Sur), Medio Oriente, Turquía, Asia, y África, sirviendo industrias diversas que incluyen cuidado personal y cosmética, recubrimientos, adhesivos y sellantes, plásticos, caucho, nutrición, farmacéuticos, y especialidades industriales.

En África, por ejemplo, la empresa ha fortalecido su presencia recientemente con oficinas en Nairobi para atender el este del continente —incluyendo Kenia, Tanzania, Uganda y la República Democrática del Congo— además de hubs ya activos en Sudáfrica y Egipto. En Europa Central y del Este también ha expandido sus operaciones, como con la distribución de aditivos de poliuretano de Momentive para mercados como Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumania, entre otros; y mediante adquisiciones locales como la de European Additives en Alemania.