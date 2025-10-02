Fundada en 1964 y actualmente en su tercera generación bajo la dirección de Peter Anders Hornung, la peruana Anders tiene su sede en Lima y opera con oficinas en Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Argentina, además de actividades en Uruguay y Paraguay. (Foto referencial: iStock).
Alejandro Milla
La francesa , uno de los principales distribuidores de especialidades químicas a nivel global, anunció la adquisición de una participación mayoritaria en la peruana Anders. Dicho movimiento se suma a su expansión en Sudamérica, donde ya había reforzado presencia en 2022 con la compra de Sarfam y en Brasil.

Fundada en 1964 y actualmente en su tercera generación bajo la dirección de Peter Anders Hornung, la empresa peruana tiene su sede en Lima y opera con oficinas en Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Argentina, además de actividades en Uruguay y Paraguay. Esta red le ha permitido ser considerada como un actor pan–latinoamericano en la distribución de especialidades químicas, , consumibles y equipos para la industria.

El portafolio de la compañía atiende tanto a , higiene del hogar, farmacéutica, veterinaria, alimentación y nutrición— como a segmentos industriales, entre ellos, pinturas, tintas y adhesivos, empaque, construcción, plásticos, papel y tratamiento de agua.

“Estamos encantados de tener la oportunidad de continuar con el legado creado por Peter, su padre Peter Sr. y su abuelo Eugenio. Ahora contamos con una presencia formidable en toda América Latina y esperamos seguir aportando valor a nuestros clientes y proveedores en la región. Con nuestras empresas en Estados Unidos, Canadá y México, Safic-Alcan confirma su intención de ser un actor clave en las Américas durante los próximos años”, afirmó Yann Lissilour, CEO del Grupo Safic-Alcan.

Años atrás, la peruana Anders estuvo dirigida por el expresidente de la Cámara de Comercio de Lima, Peter Anders (Foto: CCL).
LEA TAMBIÉN: La firma peruana de plásticos que busca ‘reinventarse’: Maluplast ingresará a una nueva categoría

¿Quién es Safic-Alcan?

El holding francés Safic-Alcan, con sede en París La Défense, opera como uno de los distribuidores independientes de especialidades químicas más relevantes a nivel global. La compañía cuenta con 38 oficinas distribuidas en diversas zonas geográficas y registró una facturación de aproximadamente 907 millones de euros en 2024.

Su modelo de negocio integra soporte técnico con una oferta diversificada de para industrias como caucho, pinturas, plásticos, cosméticos, cuidado personal, farmacéutica y otras cadenas químicas especializadas.

La francesa opera globalmente con presencia en mercados clave de Europa, América (del Norte y del Sur), Medio Oriente, Turquía, Asia, y África, sirviendo industrias diversas que incluyen cuidado personal y cosmética, recubrimientos, adhesivos y sellantes, plásticos, caucho, nutrición, farmacéuticos, y especialidades industriales.

En África, por ejemplo, la empresa ha fortalecido su presencia recientemente con oficinas en Nairobi para atender el este del continente —incluyendo Kenia, Tanzania, Uganda y la República Democrática del Congo— además de hubs ya activos en Sudáfrica y Egipto. En Europa Central y del Este también ha expandido sus operaciones, como con la distribución de aditivos de poliuretano de Momentive para mercados como Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumania, entre otros; y mediante adquisiciones locales como la de European Additives en Alemania.

