Juan Báez, Plant Manager Supply Chain de Ecolab en Perú, explicó que la decisión de invertir US$ 5.5 millones en la nueva planta de Lurín responde a la meta de duplicar el negocio en el país hacia 2030.
Ecolab, multinacional estadounidense de soluciones y tecnologías de higiene y optimización de uso de agua y energía, inició operaciones propias en Perú hace siete años con una planta reducida en el Callao. Tras haber duplicado su volumen de ventas en los últimos cinco años, la compañía se prepara para una nueva etapa de expansión con la reubicación total de sus operaciones hacia Lurín. Desde este nuevo hub productivo, busca consolidar su crecimiento local y fortalecer su capacidad de respuesta en la región.

