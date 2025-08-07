Peruanos en busca de empleo elevan sus pretensiones salariales

En mayo del 2025 se registraron 1 millón 442 mil empleos directos anualizados asociados a las exportaciones, 1% superior al 1 millón 427 mil de abril del 2025, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

En su reporte ‘Empleo asociado a las exportaciones - mayo 2025’, detalló que los puestos de trabajo creados gracias a los despachos tradicionales (573,601) crecieron 0.9% y a los no tradicionales (867,977), 1.1%.

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en mayo del 2025 el país registró 4.3 millones de empleos privados formales (-6.5% respecto al mes anterior), con lo cual los directamente asociados a los despachos al exterior representaron el 33.1% del total.

Los sectores exportadores que generan más empleo

Los sectores minero-energético y agroindustrial concentraron el 83.8% del empleo generado, gracias a los despachos de minerales como cobre, oro, cinc, hierro y molibdeno, así como a la creciente demanda por superfoods (arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos), café y azúcar.

Resaltaron la agroindustria (638,000), minería tradicional (382,000), agro primario (167,000) que presentaron variaciones positivas de 1%, 0.5% y 2%, respectivamente.

Por tasa de crecimiento, sobresalió la pesca y acuicultura con 9.5%. Por el contrario, de los 15 rubros, 8 tuvieron resultados negativos: metalmecánica (-3.8%), maderas (-3.6%), minería no metálica (-1.7%), pesca tradicional (-1.1%), varios (-1.1%), joyería (-0.6%), siderometalurgia (-0.3%) y confecciones (-0.3%) .

EE.UU. se consolidó como el principal destino, con 385,000 empleos asociados (26.7% del total), seguido de la Unión Europa con 294,000, China con 238,000, Canadá con 58,000 y Chile con 44,000.

Australia (83%), Costa de Marfil (68.9%) y Emiratos Árabes Unidos (63.5%) registraron los incrementos mensuales más altos en el indicador de puestos de trabajo directos anualizado, con 6,311, 2,639 y 21,425 plazas laborales, respectivamente.

Empleo en exportaciones por regiones

De acuerdo con el reporte del CIEN-ADEX, la costa –incluyendo Lima y Callao– representó el 78.7% de los puestos directos relacionados al sector exportador. De las 11 regiones, 7 de ellas presentaron cifras positivas: Tacna (6.4%), Lambayeque (3.9%), Piura (3%), Callao (1%), Ica (0.6%), La Libertad (0.5%) y Lima (0.1%).

La zona andina concentró el 18% y la zona amazónica solo el 3.3%, pese a que abarca alrededor del 60% del territorio nacional. Por stock, destacaron Lima (325,000), Ica (188,000), La Libertad (160,000), Piura (129,000), Cajamarca (86,000) y Arequipa (72,000).

Datos

-Como continente, América del Norte contribuyó con 476,000 empleos directos asociados a las exportaciones, seguido por Asia con 412,000, Europa con 354,000, América Latina con 184,000, Oceanía y África con 8,000 cada uno.

-Mayores detalles en el reporte del CIEN-ADEX: https://bit.ly/3HfeR8n