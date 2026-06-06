Las micro y pequeñas empresas concentran la mayor parte del empleo en Perú. (Foto: Andina)
Las micro y pequeñas empresas concentran la mayor parte del empleo en Perú. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Camila Vera
mailCamila Vera

En el Perú, el empleo sigue teniendo tamaño de pequeño negocio. De acuerdo con el último informe técnico de la situación del mercado laboral en Lima Metropolitana, a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los negocios de entre 1 y 10 trabajadores concentran el 59% de la población ocupada, es decir, que cuenta con un trabajo.

TE PUEDE INTERESAR

Mypes: ¿gozar de beneficios tributarios por ser pequeñas o apostar por las zonas francas?
Mibanco: mypes que no presenten flujo de caja ordenado pueden perderse estas oportunidades
IA para mypes: ¿qué pasa cuando un negocio tarda en adoptar la digitalización?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.