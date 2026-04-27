A una primera vuelta ensombrecida por los estropicios de la ONPE, se agrega la inquietud de la ciudadanía –a medida que se dilata el procesamiento de las actas de sufragio– por saber si Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú) o Rafael López Aliaga (Renovación Popular) pasarán al balotaje del 7 de junio próximo.

En el conteo de la ONPE, desde mediados de mes el izquierdista ha mantenido un margen a favor sobre del conservador, diferencia que se ha ampliado ligeramente con el correr de los días.

Plataformas

La plataforma de Sánchez, con una mayor intervención del Estado en la economía, una nueva Constitución, revisión de contratos sobre recursos naturales y prohibición gradual de exportaciones de minerales no procesados, entre otras propuestas, se asemeja a la que llevó a Pedro Castillo a ganar las elecciones del 2021, y preocupa a los inversionistas al alejarse de los lineamientos macroeconómicos prevalecientes desde los 90.

En las antípodas, López Aliaga propugna reducir la dimensión del Estado y liberalizar aún más la economía.

En el conteo de la ONPE, desde mediados de mes Roberto Sánchez ha mantenido un margen a favor sobre de López Aliaga. (Foto: Andina)

Riesgo

Walter Rojas, gerente central de negocios de Caja Cusco, refirió que la incertidumbre política actual trae a los microempresarios el recuerdo del conflicto social desatado entre fin del 2022 e inicios del 2023.

“De repente, no se percibió en Lima, pero en el sur sí se tuvo un impacto fuerte (la convulsión social): negocios cerrados, producción que tuvo que botarse por los bloqueos, productos básicos que no pudieron llegar a su destino, etc. Eso se vuelve como un fantasma”, dijo.

En tal sentido, mencionó que se verifica la suspensión o cancelación de algunas reservas turísticas en el sur del país, particularmente en Cusco. “De manera indirecta, afecta a otros sectores como comercio y transporte”, añadió.

Frente al riesgo político, las microfinancieras están siendo cautas, sobre todo en préstamos a largo plazo o para activo fijo, afirmó. “No es que se esté paralizando (el financiamiento). Lo que se está haciendo es evaluar al cliente de manera más detallada, analizar su flujo de caja”, acotó.

Endeudamiento

Así, Rojas señaló que si el nivel de endeudamiento ya es “significativo”, no se aprueba más préstamos al usuario, o se le ofrece una deuda de más corto plazo “para no perderlo”.

Con todo, reconoció que la afectación en la actividad de las microfinancieras es una realidad. “De todas maneras este segundo trimestre ya está afectado. O sea, va a tener una caída significativa”, aseveró.

Lo anterior contrasta con los resultados de la última campaña escolar, cuando crecieron hasta en 30% los préstamos de algunas cajas, según Rojas.

Demanda

La incertidumbre afecta a las mypes, pues son conscientes de que resiente la demanda interna, y las lleva a ser más cautas en tomar capital de trabajo, detalló el gerente de finanzas de Financiera Confianza, Víctor Blas. “Hay temor de que las ventas sean menores de lo que habían proyectado con optimismo para las campañas del resto del año. Entonces, hay prudencia en tomar créditos y en la compra de inventarios frente a una posible pausa del consumo e inversión que limite el comercio y otros sectores”, comentó.

Con una campaña escolar muy buena, con crecimiento a doble digito, las mypes planearon con optimismo la del Día de la Madre, pero en algunos sectores se observa menor demanda de créditos por temor a no vender lo esperado, agregó.

El ejecutivo precisó que este comportamiento se hizo más manifiesto desde mediados de abril, cuando empezó la zozobra en torno a cuál de los dos candidatos pasará al repechaje.

“Hacia la segunda quincena de abril no estamos viendo el dinamismo que se tuvo en la segunda quincena de marzo. Hay que tener en cuenta que abril es preámbulo de la campaña de la Madre, pero no está como en el arranque de la campaña escolar. Hay cautela (de las mypes) en tomar crédito para no inventariarse de más, o se toma préstamos de menores montos”, sostuvo.

Cajas municipales han tomado conocimiento sobre la suspensión o cancelación de algunas reservas turísticas en Cusco. (Foto: Andina)

Oferta

Blas afirmó que hay optimismo de las entidades financieras, que presentan una oferta potente, aunque está por verse la respuesta de la demanda. “Hasta que haya el resultado de la segunda vuelta, puede haber enfriamiento del consumo e inversión”, añadió.

El impacto del proceso electoral en un menor dinamismo de las mypes por ahora es más acentuado en el sur y centro del país, aunque en Lima y el norte la actividad es fuerte, refirió.

Sectores. Comercio, transporte y turismo están entre que más sienten impacto de incertidumbre.

Créditos en el trimestre

“Cuando hay inestabilidad, viene la retracción del capital y de la inversión, y no solo en las empresas corporativas, sino en los pequeños empresarios que quieren, por ejemplo, lanzar un nuevo negocio o ampliarlo”, señaló Walter Leyva, gerente central de negocios de Caja Ica.

En tal sentido, estimó que el otorgamiento de créditos de las microfinancieras podría caer entre 5% y 10% en el segundo trimestre, si se concreta que Roberto Sánchez pasa a segunda vuelta.

“Yo haría una invocación a que mantengamos la calma porque a veces, este tipo de situaciones (de incertidumbre política) genera que las personas piensen: mejor me voy del país, o cierro, o guardo mi mercadería”, expresó Carlos Rodríguez, presidente de Caja Arequipa, en el marco del Seminario Internacional de Microfinanzas 2026, organizado por Fepcmac en esa ciudad.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.