Riesgo político ya afecta a mypes y se reflejaría en su demanda de créditos. (Fuente: Andina)
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Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
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Las caídas de la bolsa y el alza del dólar fueron las primeras reacciones visibles a la nebulosa en la que hoy se encuentran los peruanos, sin certeza de qué candidato presidencial disputará la segunda vuelta del proceso electoral con Keiko Fujimori, ¿qué sucede en los pequeños negocios?

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