La inteligencia artificial (IA) ofrece herramientas, incluso gratuitas, para poder mejorar la gestión de cualquier negocio. Sin embargo, antes de abocarse a implementar estas soluciones, los pequeños y microempresarios del país deben comenzar por algo más elemental, según Mibanco.

“En el caso de nuestros clientes emprendedores, es tener todo ordenado y saber lo más básico: cuál es tu flujo de caja. Para nosotros (Mibanco), siempre lo más importante es saber esa capacidad de pago del cliente. Lo más ordenado que esté, mejor, porque podemos saber cuánto le podemos dar. De hecho, si está ordenado y está muy claro, incluso le podríamos dar hasta más (de lo que está pidiendo como financiamiento)”, manifestó Carolina Carbone, tribe líder de canales digitales del banco.

La ejecutiva también recomendó a las mypes aprovechar todas las herramientas que les ofrecen las entidades financieras. Por ejemplo, pueden abrir una cuenta o solicitar un crédito de forma totalmente digital, mencionó.

Otro consejo que dio Carbone a los emprendedores fue emplear la Inteligencia Artificial (IA) para buscar información. “Hace muy poco hicimos la pregunta a nuestros clientes de cuántos habían usado Chat GPT. Lo interesante es que si hacíamos el doble clic, según edad, claro, se duplicaba el porcentaje cuando eran clientes más jóvenes”, refirió.

“Yo diría que vayan explorando esas herramientas nuevas, sin duda, dentro de ambientes seguros. Un ambiente seguro es la aplicación de un banco, por ejemplo”, afirmó durante el evento Empresas G 2025, transformación digital y factoring para mypes, organizado por Diario Gestión.

Carbone comentó que la primera barrera que impide que las mypes usen más (o comiencen a emplear) los canales digitales es el hábito, es decir, no conocen o no saben sobre el tema.

“Nuestros clientes (en Mibanco) tienen una edad promedio que está alrededor de 45 o 50 años, y muchos de nuestros clientes a veces nos dicen: no, eso (lo digital) lo ve mi hijo o mi hija”, dijo la ejecutiva.

En tal sentido, puso énfasis en la necesidad de fomentar el hábito de usar los canales digitales. “Lo que nos funciona es que adoptar la digitalidad sea parte de su viaje con nosotros. Si un cliente, por ejemplo, tiene un asesor de negocio que lo acompaña en todo su proceso crediticio, este asesor también va y le explica las cosas que tiene que hacer en el mundo digital“, añadió.

Una segunda barrera que identifica Carbone es la ciberseguridad, pues las suplantaciones y los fraudes van cambiando con el tiempo. Por ello, Mibanco asegura que brinda capacitaciones a modo de prevención.

