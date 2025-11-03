Las micro y pequeñas empresas (mypes) enfrentan hoy varios retos, ¿qué pasará con los financiamientos que reciben según Mibanco?

En particular, las mypes están siendo acechadas por la extorsión que disminuye tanto su capacidad de pago a acreedores como sus posibilidades de inversión.

Además, pese a que el país está próximo a iniciar un nuevo ciclo electoral, las perspectivas de Mibanco son positivas.

“Va a depender mucho (de) qué pasa con la situación política, pero nosotros somos positivos y creemos que el próximo año va a continuar el crecimiento (del financiamiento a las mypes). Somos positivos en las perspectivas”, manifestó Alberto del Solar, gerente general adjunto del banco, en el marco del evento “Perspectivas: Más allá de la turbulencia electoral”, organizado por Gestión.

El Banco Central de Reserva (BCR) estima que, de no considerarse la última reclasificación de préstamos de la SBS de octubre del 2024, el crédito a las mipymes (mypes y medianas empresas) habría crecido 3.7% a septiembre último, frente al mismo periodo del año anterior.

Lima 15 de Octubre del 2025 Evento Perspectivas de Gestión Foto: Rafael Cornejo V. / @photo.gec

Extorsiones

“Los microempresarios ya lo incorporan (el problema de la inseguridad) en sus flujos, y viven con eso. Ello indudablemente los afecta en su capacidad de pago, de tomar crédito (en el sistema financiero)”, comentó del Solar al referirse al impacto del avance del crimen en los negocios.

“Incluso a veces no quieren tomar crédito, no quieren que se les haga luz de lo que están haciendo por el tema de la inseguridad”, añadió.

Es decir, según el ejecutivo, el solo hecho de recibir un financiamiento es un factor que los emprendedores sienten que los puede poner en peligro.

“Nosotros manejamos un modelo por el que visitamos a los negocios y levantamos un flujo de caja con ellos para saber cuánto les podemos prestar y cómo los podemos atender. En ese levantamiento, recogemos ya una cantidad que está comprometida a pagar estas extorsiones”, advirtió.

Informalidad

Además, el ejecutivo consideró que otro riesgo para las microempresas es la informalidad, pues también afecta su capacidad de tomar crédito y ahorrar, y, por consiguiente, las expone a riesgos como los préstamos ‘gota a gota’.

Un estudio presentado por la entidad financiera hace un año ya mostraba que los robos y el cobro de cupos por parte de las bandas criminales era la principal amenaza percibida por los negocios informales.

Y, pese a mostrar un deseo de formalización y del reconocimiento de los beneficios que ello implica, muchos empresarios aún perciben ventajas significativas en mantenerse en lado de la informalidad, de acuerdo con la referida investigación.

Otro problema medular para las mypes es la informalidad. (Foto: GEC)

Dato:

Desembolsos. Los créditos a pequeñas empresas de Mibanco ascendieron a S/ 9,763 millones a septiembre último, mientras que los destinados a microempresas totalizaron S/ 2,433 millones (más de la mitad de los otorgados por el sistema bancario a este sector).