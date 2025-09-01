Transportistas son víctimas de extorsionadores. (Foto: Allen Quintana/ GEC)
Transportistas son víctimas de extorsionadores. (Foto: Allen Quintana/ GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La inseguridad ciudadana es un flagelo que se expande en el país con cada vez mayor violencia y un recuento creciente de víctimas mortales. En el ámbito empresarial, los principales afectados son los negocios de menor escala, ¿cómo analizan esta situación las microfinancieras?

TE PUEDE INTERESAR

Empiezan a frenarse garantías a contratistas de obras públicas, ¿se agravará?
Yape: los planes de Credicorp para la billetera digital en el próximo quinquenio
Más gerentes financieros están adoptando la IA, ¿con qué fin?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.