Así, en este ambiente ensombrecido por la violencia, los empleados que desarrollan trabajo de campo para las instituciones financieras exponen a diario su integridad ¿Cómo afrontar esta situación?

“Si hoy (las empresas del sistema financiero) no trabajan en conjunto en programas de seguridad para sus más de 10,000 analistas, el problema se va a acrecentar”, advirtió Cecilia Arias, gerente de productos e inclusión financiera del Banco de la Nación.

En tal sentido, consideró que el Estado, los privados y la academia deben trabajar en conjunto para resguardar a los trabajadores de la banca y microfinancieras. De lo contrario, un efecto colateral sería el incremento de la informalidad, añadió.

El sistema financiero tiene algo más de 100,000 trabajadores, de los que una parte son ejecutivos de venta o de créditos, así como de cobranza, que acuden a los negocios de sus clientes.

“Al solo dedicarse al trabajo de asesores de ventas ya están expuestos (a la criminalidad)”, enfatizó Walter Rojas, gerente central de negocios de Caja Cusco, al precisar que también son víctimas de extorsión quienes realizan labores de cobranza.

Fotos: Julio Reaño/GEC

Zonas de riesgo para las microfinancieras

El problema de la inseguridad se presentaba, sobre todo, en la costa noroccidental, especialmente en la ciudad de Trujillo, pero en los últimos años se incrementó “de manera significativa” en Lima, sostuvo.

Walter Leyva, gerente central de negocios de Caja Ica, indicó que sobre todo en el norte del país se registra con más fuerza el problema de cobro de cupos a analistas, pero además a administradores de tiendas de las empresas financieras.

“Existen cajas que todavía no reportan este tipo de eventos (extorsiones), pero debemos tomarlo como un problema, preventivamente, antes que suceda (de forma masiva)”, advirtió.

Pero incluso en zonas de país con menos densidad poblacional como Iquitos se siente el asedio de la criminalidad, con un aumento respecto del año anterior, confirmó José Luis Alegría, presidente del directorio de Caja Maynas.

“En Iquitos, como es una isla, es más fácil controlar el movimiento de los extorsionadores, pero ya hay algo (de ese problema) y hay que cuidar (que no avance)”, alertó.

Aumento de costos en las cajas municipales

“(Las cajas) llegamos a los sectores más afectados con el clima de la inseguridad ciudadana, y por supuesto estamos más expuestos a los actos extorsivos. Lo que venimos haciendo es redoblar la vigilancia para cuidar nuestras agencias, lo que implica un incremento de costos operativos”, señaló Jorge Solís, presidente del directorio de Caja Huancayo y de Fepcmac.

Sin embargo, el líder gremial descartó que lo anterior vaya a decantar necesariamente en mayores costos para los clientes, sino que reduciría el margen de ganancia para las microfinancieras.

Solis advierte que gota a gota amenaza la inclusión financiera. (Foto: Jessica Vicente / GEC)

Medidas de prevención en microfinancieras

Rojas, de Caja Cusco, explicó que las cajas han venido tomando ciertas pautas, como identificar zonas de alto riesgo, prohibir que el personal lleve uniformes con distintivos de la entidad que representan, o realizar visitas únicamente antes del mediodía.

“Hemos tratado de no utilizar logotipos en algunos materiales y herramientas de trabajo, e incluso en las motocicletas o camionetas (que empleamos), para no estar expuestos”, agregó.

Caja Ica, a su vez, ha dispuesto visitas conjuntas, en las que no acuda un solo analista, sino dos.

Caja Maynas refirió que “desde hace tiempo atrás” sus ejecutivos ya no cuentan con logo que los identifique, como forma de prevención.

“A mí también me han dicho que debo tener seguridad (personal). Yo no quiero porque pienso que me expongo más, me hago más visible”, sostuvo Alegría, presidente de la institución.

Además, las cajas ya han advertido que a algunas “zonas rojas” sus empleados simplemente ya no pueden ingresar.

Seguros para trabajadores del sistema financiero

Todas las empresas financieras deben contratar un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo obligatorio (SCTR) por ley para aquellos empleados que se trasladan en sus labores. Caja Ica, además, reconoce un extra para ciertos empleados.

“Hay bonificaciones de liberalidad de la empresa, es decir, además de la ley, nosotros en algunas ocasiones y para algunos tipos de riesgos reconocemos un adicional”, dijo Walter Leyva.

Caja Cusco considera que quizás es momento de evaluar en qué condiciones puede contratar una póliza que cubra a sus asesores específicamente en casos en que sean víctimas de la criminalidad, detalló Rojas.

Comité de Seguridad de las cajas municipales

Jorge Solís, de Fepcmac, comentó que desde hace dos meses el gremio de las cajas municipales ha conformado un comité de seguridad que brinda recomendaciones para enfrentar el problema de la delincuencia. Sin embargo, no se han tomado medidas coordinadas aún.

Además, aseguró que la federación hará llegar al Ministerio del Interior una serie de propuestas concretas frente a esa crisis.

“Deberíamos, entre las entidades microfinancieras, construir mapas de calor, y compartir información de las zonas de más riesgo, para poder quizás ver estrategias de mediano plazo (frente a la delincuencia)”, opinó Hernán Rodríguez, gerente general de la Caja Metropolitana de Lima.

Presencia de las entidades microfinancieras

Unas 1,200 agencias tienen las cajas municipales en todo el país. La cartera de crédito de estas instituciones se incrementó 2.2% en el 2024, mientras que en el sistema microfinanciero en su conjunto se redujo en 2.4% en el mismo periodo, según Fepcmac.