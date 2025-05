En abril, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) autorizó el funcionamiento como sociedad agente de bolsa de Inviu Perú y dispuso su inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores.

La resolución de la SMV detalla que, en agosto del 2024, se otorgó a Inviu Capital Markets Limited e IGAM LLC, la autorización de organización de una sociedad agente de bolsa.

Tras casi 10 años, se otorga luz verde a una nueva SAB en Perú. Con ello, el mercado bursátil ahora tiene 20 casas de bolsa operando en el país.

¿Qué es Inviu Perú?

Inviu es una empresa de servicios financieros que forma parte del Grupo Financiero Galicia (GGAL), el mayor holding del sector de Argentina.

Dicho grupo cuenta con diferentes líneas de negocio y una capitalización bursátil que supera los US$ 10,000 millones. Esta es mayor a los US$ 3,000 millones de Intercorp Financial Services (IFS) y por debajo de los US$ 15,000 millones de Credicorp.

Este hito representa una nueva etapa para el mercado local, pues fortalece su desarrollo y proyección internacional, enfatiza nuam (bolsa regional que une a Perú, Chile y Colombia).

¿Cuánto mueven las SAB?

Al primer trimestre del 2025, el monto negociado en renta variable sumó S/ 2,804 millones y el total de operaciones ascendió a 51,541, según datos de nuam.

En cuanto a operaciones de reporte, el volumen transado fue de S/ 162 millones e incluyó operaciones de renta fija y renta variable.

Al cierre del 2024, las sociedades agentes de bolsa permitieron el ingreso de 87,000 nuevos titulares de cuenta. Solo en los dos primeros meses de este año, se registró la creación de 10,000 cuentas.