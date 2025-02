Uno de los sectores más golpeados por el aumento de la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada es el transporte.

Al respecto, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, advirtió que, en la actualidad, cerca del 80 % de transportistas pagan cupos para que puedan seguir trabajando.

En diálogo con RPP, el dirigente aseveró que se ven obligados a destinar parte de sus ganancias a la extorsión; es decir, pagar un “impuesto a la delincuencia”.

Agregó que tiene prevista la realización de una asamblea con organizaciones sociales, empresariales y gremios de diferentes sectores, a fin de buscar soluciones al gran problema de la inseguridad.

“Lo único que pedimos es en defensa de la vida y derogación de todas estas leyes ‘pro crímenes’ y que busquemos esta unidad que lo necesitamos con todos los empresariados, colegios profesionales, barberos, mercados”, refirió.

Frente a ello, remarcó que su organismo ha anunciado una nueva paralización de sus labores para el próximo jueves 6 de febrero, en protesta por la creciente ola de criminalidad en el sector.

Más de 180 asesinatos en lo que va del 2025

En otro momento, Campos denunció una falta de preocupación de las autoridades por mejorar esta situación, lo que se ha visto reflejado en el número de víctimas en su sector producto del sicariato y la extorsión.

“El año pasado cerramos con más de 2,140 asesinatos. Cerramos al 31 de enero con más de 180 asesinatos. ¿Cuántas víctimas más?, ¿cuántos hermanos trabajadores (muertos) espera este gobierno para hacer algo por nuestro país? No hay voluntad política, no hay liderazgo”, cuestionó.

Pese a las movilizaciones de los transportistas ocurridas durante el segundo semestre del 2024, dijo que no ha habido protección para los trabajadores.

“No hay nada, no hay ninguna política nacional. No hay liderazgo, no hay voluntad política, porque si hubiera una voluntad política en estos instantes, no habría más asesinatos que el año pasado. No hay protección. Seguimos viviendo en una incertidumbre”, manifestó.

