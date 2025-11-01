Las cooperativas de ahorro y crédito se unen al mercado de pagos y presentan la primera billetera digital interoperable común para beneficio de sus socios.

WalletOn es una solución tecnológica diseñada para mejorar la atención a los socios de las coopac, facilitar sus operaciones y promover los pagos al instante entre diferentes entidades financieras.

Así, se marca el ingreso de las cooperativas peruanas al ecosistema de las billeteras digitales, y se sigue fortaleciendo su competitividad y capacidad de respuesta frente a los cambios del mercado financiero.

¿Qué beneificios ofrecerá?

La billetera de las coopac cuenta con diversos módulos que responden según las necesidades de la entidad y del socio.

Tiene un segmento de banca que permite retiros de dinero, pago de créditos y transferencias. Otro de empresas que ofrece operaciones masivas para negocios, simplificando su gestión financiera.

Otro módulo es de corresponsales que busca acercar la institución al socio a través de servicios en puntos aliados.

La cuarta herramienta son las recompensas que involucra un programa de fidelización con beneficios y promociones con base en tecnología blockchain.

Y, WalletOn Loan que involucra créditos digitales, accesibles desde el celular o la web.

¿Cómo avanza el sistema de cooperativas?

Las coopac administran cerca de S/ 11,513 millones de activos, lo que las posiciona como el segundo grupo en importancia entre las entidades financieras no bancarias, solo detrás de las cajas municipales y muy cerca de las financieras. Situación similar se evidencia si se compara a nivel de colocaciones y depósitos, indica un reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

A pesar de que muchas entidades cuentan con ratios de atraso superiores a los registrados por las cajas rurales (grupo con el mayor deterioro de cartera), más del 70% de las cooperativas han registrado indicadores de rentabilidad positivos y un patrimonio contable mayor que el 20% de sus activos.

Estos resultados demuestran que son pocas las entidades que se encuentran en una zona de riesgos (fragilidad) y que, en general, tienen un bajo peso en dicho sistema. Además, al haber culminado la etapa de sinceramiento, con intervenciones y disoluciones, ahora se estaría desarrollando una nueva fase de acompañamiento con una supervisión más intensiva.