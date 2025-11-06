Un proyecto de ley busca prohibir el uso de la IA en época electoral, a fin de evitar la difusión de deepfakes. Composición: Gestión
Carlos Hinostroza Sánchez
A 5 meses para las elecciones generales de abril del 2026, en el Congreso de la República se busca regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para evitar la desinformación y la difusión de contenido engañoso en época electoral.

