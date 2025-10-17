Microsoft anunció una nueva actualización para Windows 11 que marcará un hito en la integración de la inteligencia artificial en sus sistemas operativos. A partir de ahora, los usuarios podrán comunicarse directamente con su asistente Copilot mediante comandos de voz, iniciando la conversación con la frase “Hola Copilot”.
“Hoy damos un emocionante paso adelante con una oleada de actualizaciones que convierten cada ordenador con Windows 11 en un PC con IA, con Copilot como elemento central”, señaló Yusuf Mehdi, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de consumo de Microsoft.
Interacción por voz y visión
El asistente estará integrado a través de dos nuevos servicios: Copilot Voice y Copilot Vision.
El primero permitirá mantener un diálogo natural con el asistente, capaz de responder preguntas, explicar el funcionamiento de aplicaciones o incluso realizar recomendaciones creativas y laborales.
Por su parte, Copilot Vision posibilitará que la IA analice el escritorio del usuario en tiempo real, ofrezca información contextual y realice acciones sugeridas, guiando con respuestas habladas.
Entre las nuevas capacidades se incluyen desde la revisión de itinerarios de viaje y la mejora de fotografías hasta la posibilidad de dar consejos sobre proyectos, videojuegos o currículums. También podrá ejecutar tareas prácticas como reservar una mesa en un restaurante o hacer pedidos a domicilio, gracias a la función Copilot Actions.
Un cambio en la forma de interactuar
Según Microsoft, esta evolución busca transformar la forma en que las personas se comunican con sus computadoras.
“Creemos que este cambio hacia la entrada conversacional será tan transformador como el ratón y el teclado”, sostuvo Mehdi, al destacar que los usuarios interactúan el doble cuando utilizan la voz frente al texto.
Por ahora, Copilot estará disponible directamente desde la barra de tareas de Windows 11, aunque el acceso inicial se limitará a los usuarios inscritos en el programa Windows Insider. Con esta actualización, Microsoft refuerza su apuesta por convertir la experiencia del sistema operativo en una plataforma plenamente asistida por inteligencia artificial.
Con información de Agencia Europa Press