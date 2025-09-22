En esta tercera entrega de nuestro especial por los 35 años de Gestión, los CEOs de PedidosYa Perú, Supermercados Peruanos, Besco, BBVA Perú y Ticketmaster Perú responden sobre el impacto de este diario en la vida empresarial del país y en sus decisiones de negocio.

Ellos y ellas nos recuerdan los hitos en los que estuvieron presentes durante sus años de operación en el Perú y destacan cómo las coberturas de este medio –tanto en su versión impresa como digital– han acompañado decisiones clave en sus industrias. Algunos, proponen nuevos formatos y enfoques para un medio que, con rigor periodístico y capacidad de adaptación, ha sabido convertirse en aliado estratégico de líderes, ejecutivos y compañías en la construcción del desarrollo nacional.

Francisco De La Roza, CEO de Supermercados Peruanos

Gestión ha sido un actor clave al sintetizar de manera clara las necesidades, barreras y oportunidades del sector empresarial en su interacción con clientes, el Estado y otras organizaciones. Sus análisis permiten establecer diagnósticos sobre la empresa privada, fortaleciendo la relación con stakeholders, además de brindar una visión que inspira confianza y ayuda a anticipar los retos del entorno. En el 2016, por ejemplo, siguiendo los cambios en los hábitos de consumo, decidimos diversificar formatos para ofrecer mayor accesibilidad: incorporamos tiendas Mass y Cash and Carry como Makro, además de canales digitales, consolidándonos como líderes en ventas online.

De cara al futuro, considero valioso que Gestión incorpore perfiles de nuevos liderazgos empresariales con un enfoque constructivo.

Francisco de la Roza, CEO de Supermercados Peruanos.

Fernando Eguiluz, CEO de BBVA Perú

Recuerdo el 2019, mi primer año como CEO en BBVA Perú. El proceso de unificación de marca a nivel global coincidió con la disolución del Congreso. En medio de esa incertidumbre, no modificamos nuestros planes y mantuvimos la apuesta firme por el país. Ese hito fue una declaración de principios sobre cómo hacer banca en un mundo más integrado. El segundo hito ocurrió en plena pandemia, cuando decidimos impulsar nuestra transformación en banca retail en paralelo al crecimiento de la digitalización. En ese tiempo, los análisis, reportajes y columnas de Gestión fueron fuente constante para entender la economía y anticipar tendencias.

Valoramos su capacidad para interpretar desafíos, desde cambios regulatorios hasta el impacto político en la inversión, y su evolución hacia formatos multimedia y análisis especializados.

Fernando Eguiluz, CEO BBVA Perú. (Fotos: BBVA Perú).

Patricia González, directora general de PedidosYa en Perú

El contenido que generan desde su multiplataforma nos facilita comprender al consumidor, su poder adquisitivo y hábitos de compra digitales, así como indicadores macroeconómicos. Ese pulso nos permite contextualizar nuestras propuestas y ajustar prioridades de negocio, apoyados en el análisis de datos que nuestra tecnología ofrece y que, en varias ocasiones, el diario ha considerado como insumo en estos cuatro años que estamos en el país.

Nos brindó el panorama para aterrizar cuando la pandemia aceleró la adopción digital y revalorizó la última milla, impulsándonos a profesionalizar el quick commerce con PedidosYa Market y el modelo de dark stores. Frente a la migración forzosa, ofrecimos oportunidades formales con liquidez semanal, contribuyendo a la inserción social a nivel nacional.

Patricia González, gerente general de PedidosYa Perú

Mauricio Caballero, gerente general de Besco

Un hito clave para nosotros, recogido en las páginas de este diario, fue en 2017: iniciamos la construcción de la Villa Panamericana para los Juegos Panamericanos, un proyecto emblemático que demostró nuestra capacidad para responder con calidad y rapidez a una necesidad del país. Y este año, publicamos nuestro primer Reporte de Sostenibilidad, un hito que reflejó cómo la sostenibilidad dejó de ser un complemento para convertirse en eje central de nuestro negocio, alineando operaciones con demandas sociales y ambientales.

Gestión ha sido una fuente confiable para seguir la coyuntura macroeconómica y del sector construcción. Sus análisis han respaldado decisiones estratégicas. Ahora que el desarrollo urbano sostenible es un reto colectivo, medios como este diario son claves en visibilizarlo.

Mauricio Caballero, gerente general de Besco Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Luis ‘Hippie’ González, gerente general de Ticketmaster Perú

El medio ha sido un aliado clave en nuestra toma de decisiones. Sus reportes y análisis nos han permitido identificar riesgos y oportunidades, detectando momentos para invertir o innovar y consolidar nuestro liderazgo. Así, detectamos que la pandemia marcó un antes y un después en la industria del ticketing en Perú: las ventas de entradas pasaron de concentrarse con el 80% en puntos físicos a alcanzar hoy el 98% en canales digitales. Este cambio radical, que normalmente habría tomado entre cinco y diez años, ocurrió en menos de dos y transformó por completo la forma en que conectamos con los fans.

Creemos ahora que el diario puede incorporar secciones que reflejen las transformaciones actuales, como la inteligencia artificial, tendencias en la fuerza laboral, innovación en entretenimiento y consumo.

En abril del 2023, Luis 'Hippie' Gonzáles asumió como director gerente de Ticketmaster Perú. La ticketera ya cumplió dos años en el país.

Alexis Licci, CEO de Entel Perú

“Su cobertura constante y sus secciones especializadas nos han brindado insumos relevantes para comprender mejor el contexto en el que operamos y anticipar cambios regulatorios. En el 2014, por ejemplo, cuando llegamos al Perú, los requisitos para realizar portabilidad entre operadoras eran prohibitivos. Ese año se redujo el plazo de permanencia obligatoria de siete a un solo día, transformando la dinámica del mercado y otorgando mayor libertad a los usuarios para elegir.

En el 2015, la norma que obligó a vender todos los teléfonos móviles desbloqueados impulsó la competencia y facilitó a los usuarios cambiar de proveedor sin adquirir un nuevo dispositivo. En estos años, Gestión nos ha permitido trasladar información de primera mano sobre nuestros resultados y la evolución de la industria a nuestros consumidores".

Alexis Licci, CEO de Entel Perú

Alejandro Camino, Gerente general de Parque Arauco División Perú

“Recibo y leo Gestión a diario, como herramienta clave para mantenerme informado. Además de la sección Destaque, me gusta Negocios porque siempre aprendo algo nuevo. En Opinión encuentro buen análisis y sigo Cambios y Nombramientos, pues siempre es grato ver a colegas asumir nuevos retos. Resalto que hayan incorporado artículos de The Economist con cierta frecuencia.

Este año coinciden los 35 años de Gestión con un momento clave para Parque Arauco: la adquisición de Minka (US$ 100 millones), la inauguración de Parque La Molina (US$ 60 millones) y el inicio de LiveSpace La Mar (US$ 16 millones), que marca nuestro ingreso al negocio de viviendas en renta. Estos hitos reflejan nuestro compromiso de seguir invirtiendo en el país y nuestra visión de largo plazo, con plena confianza en el Perú“.

Yoselyn Malamud, CEO de Virú Group

“Gestión ha sido un referente clave para la toma de decisiones y una plataforma valiosa para mostrar nuestros logros y desarrollo. Sus análisis nos han permitido entender mejor el contexto económico y social y actuar con visión de futuro.

Fuimos testigos del duro golpe de la pandemia y, en ese escenario, apoyamos solidariamente a nuestras comunidades. En el 2023, el fenómeno de El Niño, que afectó la agricultura, nos recordó que los grandes retos también nos impulsan a crecer: transformamos la adversidad en oportunidad al expandirnos con Superior Foods en EE.UU. y Virú Ibérica en España.

Para los próximos 35 años queremos que Virú sea sinónimo de alimentos saludables y de calidad que representen al Perú, y que Gestión profundice en artículos sobre inteligencia artificial e innovación agroalimentaria".

Yoselyn Malamud, CEO de Virú Group.

Mario Rodríguez, Gerente general de Microsoft Perú

“Gestión es un referente en economía y negocios, con un rigor periodístico que valoramos y que ha permitido contextualizar iniciativas y amplificar historias de impacto sobre cómo la tecnología impulsa el progreso. Estoy seguro de que el diario seguirá innovando con formatos que conecten con quienes impulsamos el desarrollo. Esa misma tarea es la de Microsoft: cerrar brechas digitales y posicionar al Perú como referente en innovación.

En estos 30 años acompañando al país, lo sabemos bien: en el 2024, junto con BCP y Kyndryl, lideramos una modernización histórica del sector financiero con una inversión de S/ 2,500 millones, mejorando la experiencia del usuario y la inclusión digital. En este 2025 lanzamos el Proyecto Guacamaya con el Ministerio del Ambiente, aplicando IA para proteger la Amazonía".

Mario Rodríguez, Gerente general de Microsoft Perú.

Martín Saldaña Dávila, CEO del Centro de Producción – Unión

“Valoramos el rol de Gestión como un centro de producción de información de calidad que aporta al desarrollo del Perú. El diario se ha convertido en un aliado, pues sus análisis y coberturas han contribuido a la toma de decisiones que fortalecieron nuestro posicionamiento como empresa peruana que, desde 1929, apostó por productos naturales y libres de componentes dañinos.

Esa visión fue clave en el 2019, cuando se aprobó en el país la denominada “Ley de los Octógonos”: Unión ya estaba preparada, pues el 95% de nuestro portafolio no los contenía. Que Gestión pueda abordar temas como la transición hacia una economía sostenible y el impacto de la inteligencia artificial en los negocios no solo ayuda a marcar el futuro de la industria alimentaria, sino también de diversos sectores que buscan reinventarse".

Martín Saldaña Dávila, CEO del Centro de Producción – Unión.

Mariela García de Fabbri, gerente general de Ferreycorp

“Reconocemos el rol informativo de Gestión a lo largo de estas décadas. Su mirada crítica y objetiva sobre el desempeño del país, así como la pluralidad de voces que convoca, resultan de alto valor para comprender los retos y oportunidades del Perú y tomar decisiones incluso en periodos de inestabilidad y menor inversión, como ocurrió en la pandemia.

Fue así como Ferreycorp también salió adelante en el 2020: junto a nuestra gente identificamos oportunidades en el comercio electrónico e implementamos la primera flota de camiones mineros autónomos. Celebramos nuestro centenario en el 2022 y, a la vez, cumplimos 80 años de sólida relación de confianza con Caterpillar.

Sería valioso leer más historias de desarrollos empresariales en otros países, que sean fuente de mejores prácticas".

Mariela García de Fabbri, Gerenta general de Ferreycorp. (Foto: Ferreycorp)

Norberto Ledea, CEO de Holcim Perú

En nuestro primer año en el país, Gestión ha sido clave para comprender el entorno de negocios y anticipar tendencias que impactan en la economía y en la vida de las personas, desde la necesidad de más vivienda hasta la urgencia de infraestructura resiliente. Sus análisis sectoriales nos ayudaron a evaluar con objetividad oportunidades y riesgos, útiles para definir nuestras prioridades de posicionamiento. Así ingresamos al Perú en el 2024 con la adquisición de Comacsa, Mixercon y Compañía Minera Luren, y poco después lanzamos nuestro portafolio de cementos y concretos diseñados para el mercado local.

Estos hitos marcaron nuestra estrategia: acelerar el cierre de brechas estructurales con materiales de alto desempeño y bajo impacto ambiental. Hacia el futuro, nos imaginamos liderando la transformación hacia una construcción más sostenible.

Norberto Ledea, CEO de Holcim Perú.

Adriana Giudice, CEO de Austral Group

La cobertura oportuna de Gestión ha permitido dar visibilidad a hitos del sector pesquero industrial, como la promulgación de la llamada Ley de Cuotas en el 2008: tuvimos que ajustar nuestra estrategia para aprovechar mejor los recursos.

Otro hito que marcó nuestra historia fue en el 2016, con la llegada de nuestra embarcación Don Ole, pieza clave en la renovación de nuestra flota y en la meta de responder a clientes que demandan operaciones sostenibles y productos de óptima calidad. Para los próximos 35 años, visualizo una pesquería de anchoveta con altos estándares de sostenibilidad, apoyada en la ciencia y en un sistema de data analytics que provea información clave para la toma de decisiones.

Hoy, valoramos la contribución constante de Gestión a una prensa responsable, que acompaña el desarrollo empresarial.

Adriana Giudice, CEO de Austral Group

Rodrigo Guajardo, CEO de Ripley Perú

Los análisis sobre consumo, digitalización y tendencias de retail han sido una guía permanente. Muchas de nuestras decisiones de expansión y transformación digital encontraron sustento en lo publicado en sus páginas, sobre todo en momentos de incertidumbre económica. Gestión ha sido, en la práctica, un socio invisible en nuestro proceso de aprendizaje y adaptación al mercado peruano, incluso en dos momentos clave: en el 2020, cuando debimos cerrar tiendas, acelerar la digitalización y reinventarnos; y en el 2025, cuando los resultados positivos confirmaron la solidez de nuestro modelo de negocio y validaron nuestras apuestas.

Sería muy valioso que Gestión abra un espacio para visibilizar a innovadores peruanos: emprendedores, startups y ejecutivos que hoy desarrollan soluciones originales desde el país.

Rodrigo Guajardo, CEO de Ripley Perú

Mario Mustafá, presidente del directorio de Hoteles Costa del Sol

Durante estos últimos 35 años hemos atravesado coyunturas como inflación, terrorismo y hasta una pandemia, y siempre miramos hacia adelante con la convicción de creer en el Perú. En este tiempo, Gestión ha sido una fuente clave de análisis económico y empresarial que nos permitió anticipar escenarios de inversión y tendencias de consumo fundamentales para planificar proyectos. Reflejo de ello es que este 2025 cumplimos 30 años de operación ininterrumpida en el país.

En nuestro rubro, la hotelería, sería valioso contar con secciones que analicen tendencias globales de turismo vinculadas a la realidad peruana, así como un espacio de innovación y tecnología aplicada a los servicios, con ejemplos de transformación digital, sostenibilidad y gestión de talento.

Mario Mustafá, presidente del directorio de Hoteles Costa del Sol.