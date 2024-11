El ejecutivo, quien está próximo a cumplir cinco años y medio al mando de la entidad bancaria , también destaca la relevancia de que el país brinde seguridad jurídica para atraer inversiones. Además, comenta sobre los retos ante la informalidad y su perspectiva de las elecciones generales del 2026, haciendo un foco sobre la posibilidad de que se reestablezca que las empresas puedan financiar partidos políticos .

¿Cómo afecta la inseguridad en los distintos ámbitos del país?

Se traduce en muchísimas cosas que nos afectan, nos pueden afectar y nos están afectando. Al final, se traduce en la pérdida de confianza. Y, para que un país salga adelante, vengan a invertir, necesita confianza. Cuando hablo de inseguridad, hablo de la jurídica, la física, la que sufren mediante extorsiones, mediante actos de corrupción. Eso engloba el tema de la inseguridad . Puede sonar muy amplio, pero es lo que vemos se ha ido deteriorando día a día. Y lo fácil es echarle la culpa al Gobierno, pero no es así. Creo que todos tenemos que trabajar en conjunto para mejorar la seguridad, en todos los ámbitos que acabo de hablar en negativo, pero hablándolos ahora en positivo.

Una inseguridad que no distingue a sus víctimas...

Los pequeños empresarios dicen que están sufriendo extorsiones. Les da miedo que los vean con su negocio en buena lid porque se les acercan a pedirle. Y es muy difícil este tema de combatir. Yo tengo un ejemplo de una extorsión de un dueño de un restaurante, a quien le estaban pidiendo una “cooperación amistosa” de S/400 al mes, en “muy buena disposición, para que todo estuviera tranquilo”. Él fue a denunciar el asunto y, en el proceso, le dijeron: “pues por S/200 nosotros nos encargamos de brindarle la seguridad que usted requiere”. Sonará historia, cosa curiosa, pero tenemos que romper ese vínculo. Tenemos que trabajar muy de la mano las autoridades, los empresarios y la sociedad, en general, para ir erradicando estos temas. La inseguridad física se ha incrementado, el robo con violencia. Ese es el que más nos preocupa a todos porque es el que más duele y al que nunca debemos de acostumbrarnos. Y es al que, en algunas otras geografías, se han acostumbrado . Si no se quita de raíz, pues es difícil que después se olvide cómo se vivía cuando uno se sufría de estas condiciones. La confianza [como país] se necesita cultivar día a día y una de las variantes para mejorarla es tener seguridad. Y aquí voy a hablar también de seguridad jurídica. Es muy importante que no te cambien las reglas del juego. Si te modifican y te cambian estas reglas, es como si en un partido de fútbol, de repente, te dicen a mitad del partido que los goles de visitante valen triples y de local valen sencillos. Oye, no espérame, yo no planteé así mi juego. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en estos temas de seguridad.

¿Cómo observa los riesgos para el panorama del 2025?

La inseguridad física ha empeorado y lo que necesitamos es no acostumbrarnos a este empeoramiento y no solo decir que las cosas están complicadas, sino volver a retomar lo bonito que es tener la tranquilidad de que aquí no pasa nada. Cuando llegué hace cinco años, me llamaba muchísimo la atención que aquí no pasaba nada porque yo venía de un lugar que sí pasaban cosas . Caminabas en la calle, ibas a cualquier sitio, al restaurante, al parque y, realmente, era un país maravilloso porque no pasaba absolutamente nada. No era un tema ni siquiera de diálogo, nadie hablaba de la inseguridad. No quiero decir que estamos en un tema alarmante ni mucho menos, pero no tenemos que acostumbrarnos a que este es el nuevo normal . Tenemos que acostumbrarnos a regresar al que teníamos hace cuatro años, cuando teníamos un estándar de seguridad envidiable.

Ya con la situación lamentable de hoy, ¿el escenario de no hacer nada puede ser mucho peor?

Tenemos que empezar a poner cortafuegos, empezar a regresar a los ideales de seguridad que teníamos hace unos años.

Este año, la economía crecería alrededor de un 3%, pero insuficiente para diversos temas: reducción de pobreza, mayores ingresos para el Gobierno. ¿Qué visualizan para el siguiente año?

El Perú está acostumbrado a crecer, de manera sostenible en los últimos 24 años, antes de la pandemia y de la recesión que tuvimos el año pasado. El Perú es un país envidiable. Ninguna otra geografía vecina tenía estos crecimientos. Hay que volver a regresar a tener la ilusión de estos crecimientos tan importantes, por arriba del 5%. Para este año, vamos a crecer un 3.1% y, en el siguiente, estimamos entre un 2.7% y 2.9%. Pero, como bien dices, no es suficiente porque también la proyección de los siguientes años es crecer un 2.7%. Estamos en un crecimiento promedio de Latam, cuando Perú tenía uno superior. A eso es a donde tenemos que volver porque tenemos una posición geográfica impresionante, un buen clima, materias primas, un nuevo aeropuerto que va a ser un hub turístico, el puerto de Chancay que va a ser uno tremendo de desarrollo de todo el Pacífico, que servirá para toda la región. Además, tenemos un bono poblacional de gente joven, emprendedores. Tenemos todo como país . Entonces, hay que regresar a acostumbrarnos a los crecimientos del 5% o 6% para disminuir la pobreza, para mejorar los temas educativos. Tenemos que aprovechar esta ola porque los países que lo hacen son a los que les viene muy bien y nosotros ya tenemos sentadas las bases: una por la posición geográfica y otras por las inversiones últimas que se han hecho en estos dos grandes proyectos, en el aeropuerto y el puerto. Ahora, hay que ponerlos en valor.

La informalidad ha sido un problema estructural. Toma más relevancia en un contexto de complicado panorama fiscal, de insuficientes ingresos. ¿Cómo abordar su reducción?

Creo que tiene que ver mucho con el acceso a financiamiento, con educación financiera, con las bondades que vean los informales de estar realmente en el mundo formal . En general, la banca y las cajas hacen un gran trabajo para sumarlos a la economía formal, pero hay que trabajar mucho en los temas educativos porque culturalmente siempre pensamos: “yo soy más listo por estar informal que los que están formales”, y no es así. Cuando uno es formal, tiene posibilidades de acceso a mayor financiamiento, a que pueda crecer más el negocio, a que los trabajadores o colaboradores tengan mejores condiciones.

¿Algún apunte o idea en el corto plazo?

Para mejorar el tema de la formalidad, algo que puede funcionar es tener programas gubernamentales de apoyo a las pymes permanentemente. No solo en épocas de crisis como Reactiva Perú o Impulso MYPERU. Un esquema de garantías que esté subastando el Gobierno para apoyar a las pymes y canalizarlo mediante la banca . Entonces, de manera permanente las pymes se van profesionalizando porque encuentran este apoyo banca-Gobierno que les ayude a crecer. Hay casos de muchísimo éxito en países vecinos como Colombia, Argentina o México.

¿Y regresando al ámbito fiscal?

Creo que el país tiene un endeudamiento de alrededor de 35% del PBI. Se tiene un espacio fiscal tremendo de endeudamiento para apostar por inversión en educación, en infraestructura, en inteligencia en el tema de seguridad, en educación financiera de todos los pequeños empresarios que se tienen en el país. Hay muy buen espacio para invertir con endeudamiento el país y que ayude a dar esta vuelta [en reducir la informalidad].

Con vista en las elecciones del 2026, en el Congreso se discute reestablecer que los privados extranjeros y nacionales puedan financiar partidos políticos. La medida aparece en un contexto en el que se dio espacio para financiamiento de las economías ilegales. ¿Qué postura tiene al respecto? ¿Qué opinión tiene de que pueda regresar este financiamiento?

Ahí tengo muy poca opinión porque me meto en un tema que para un extranjero no es correcto, pero creo que debe de pensarse en tener cierto número de partidos, cierta estructura de financiamiento del mismo Gobierno a esos partidos y [también] financiamiento que no esté del Gobierno a esos partidos, con ciertos topes, regulación, con una transparencia absoluta para evitar cualquier tema de financiamiento no acorde a las reglas establecidas. Pero ahí trabajaría más en la formalización de los partidos políticos para que sean la base de la democracia.

Para cerrar, quisiera pedirle una valoración cualitativa. ¿Un mensaje positivo y otro negativo sobre el desarrollo de este año?

Creo que un mensaje positivo es todo lo que está sucediendo [nuevos proyectos], que decía al principio, de las posibilidades que tenemos como país para crecer, para regresar a estos crecimientos que teníamos hace algunos años, dado los temas geográficos y de posición que nos encontramos. Y un tema negativo para mí es el de la inseguridad.

SOBRE EL AUTOR Ricardo Guerra Vásquez Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.