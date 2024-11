-En general, ¿cuál sería su balance sobre los acuerdos o documentos alcanzados durante los días de la reunión de líderes?

Se consensuaron tres documentos que resaltaría. Pero, uno de ellos me parece es el más importante: la Hoja de Ruta de Lima . Esta es una estrategia común de todas las economías del Asia Pacífico para que a los emprendedores les sea mucho más fácil salir de la informalidad.

Son tres puntos clave: intercambio de experiencias, de políticas y regulaciones; asistencia técnica; y costos para ser formal que se reducirían.

-Vimos que también se aprobó la Declaración de Ichma...

Sí, es una de las tres que mencionaba. Da una nueva mirada a una aspiración del APEC que es conformar una única área de libre comercio. Eso no ha sido posible desde 1989, cuando el APEC se fundó en Australia, por una serie de fracturas, tanto comerciales como políticas.

Con la declaración Ichma damos una “vuelta de tuerca a esto”, lo hacemos más cautelosa para que no fracase la aspiración del APEC.

-El balance parece favorable...

Debo resaltar 11 declaraciones ministeriales. Además, cinco documentos técnico-políticos, más estos tres documentos que comentaba inicialmente. Todos aprobados por consensos. Hemos rescatado al consenso como mecanismo de toma de decisiones.

Se han aprobado muchos más documentos por consenso que en ediciones anteriores de APEC. Esto porque en el APEC del 2023, en Estados Unidos, hablamos de tres o cuatro documentos aprobados por consenso. En el del 2022, Tailandia, creo que también fueron unos cuatro.

-¿Cómo se traducirán estos documentos en políticas nacionales?

En APEC nosotros decimos que las decisiones son de consenso y no son vinculantes, como sí lo sería un acuerdo comercial o un tratado internacional en general. Pero, si estoy de acuerdo, si llegué a consensos con las otras economías sobre el camino a seguir, sobre compartir experiencia, información, recursos técnicos y abrir los mercados a los emprendedores, se tienen que traducir en políticas nacionales.

-Un tema clave son los plazos para ver resultados. ¿Hay plazos establecidos?

No hemos puestos plazos específicos, pero los progresos que se van a dar serán recogidos en un informe anual. Esta es una forma de poner un plazo de manera gentil. Además, se hará una revisión de lo alcanzado para el año 2030. De aquí a los próximos cinco APEC tendremos cuatro informes de Ichma y una revisión en el APEC 2030 de cómo hemos avanzado.

-China ha sido la estrella en este APEC. ¿Cuáles son los pasos adicionales en política exterior?

El puerto de Chancay por sí mismo es un evento y una infraestructura muy importante. Sin embargo, hemos diseñado desde la Cancillería con los sectores nacionales competentes el concepto de “hub” en el norte chico, que comprende el puerto de Chancay, pero también el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto del Callao y las dos Zonas Económicas Especiales (ZEE).

Una ZEE en Chancay y otra en Ancón, de tal manera que este hub, que tendrá su parte logística, también tenga presencia de fábricas de alta tecnología que transformen y produzcan en esas dos zonas. Estamos promoviendo para que distintas economías se interesen en estas ZEE.

-¿Se ha visto en APEC examinar temas de migraciones?

La movilidad no necesariamente laboral, pero de negocios, ha estado siempre presente en las economías APEC. Existe una suerte de carné que tienen los inversionistas en el Asia Pacífico con el cual pueden obviar todo trámite consultar, migratorio. Entran con su tarjeta APEC – ABAC al país donde harán negocios. Hay una movilidad en ese sentido. Movilidad laboral no, APEC no lo ha examinado aún. Pero, en su momento supongo se pondrá en agenda.

-¿Qué puntos importantes rescata de las últimas reuniones bilaterales?

Hemos suscrito con diferentes países. Dos visitas de Estado y cinco oficiales. Hemos suscrito una cincuentena de documentos, que van desde actualizaciones de TLC, la liberación de restricciones fitosanitarias, cooperaciones en materia de defensa, entre otros.

La Alianza del Pacífico

Dos de los presidentes ausentes durante la reciente reunión del foro APEC 2024, que forman parte de la Alianza del Pacífico, fueron los de Colombia y México.

En el caso de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, negó que el envío de una delegación a Lima por la celebración del APEC signifique un acercamiento diplomático.

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, que “cuando haya un gesto de parte de México de querer normalizar las relaciones con Perú”, estarán atentos.

Recordó que en diciembre habrá una reunión de cancilleres de la Alianza del Pacífico. “Espero que el canciller de México esté presente para conversar sobre temas que involucran a los cuatro países así como sobre la relación bilateral ”, apuntó.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.

SOBRE EL AUTOR Víctor Melgarejo Editor central, Ing. Economista de la UNI, diplomado en comunicación en la UDEP y estudios en Centrum. Más de 20 años de experiencia profesional en periodismo económico y comunicación, en negocios, finanzas y economía.