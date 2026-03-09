Un total de 90 puertos de todo el litoral peruano se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes de moderada a fuerte intensidad, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

De acuerdo al pronóstico de la DHN, este fenómeno natural se presentará hasta el 12 de marzo. Ante este pronóstico, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú de la Marina de Guerra dispuso el cierre de los puertos.

Esta alerta está vigente desde el viernes 6 de marzo, pero durante el fin de semana se presentaron oleajes ligeros que hoy pasaron a moderada intensidad y podrían evolucionar a fuerte intensidad en las siguientes horas.

La Dirección de Hidrografía y Navegación precisó que en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry): desde el domingo 8 en la noche se incrementó la intensidad de los oleajes y que esto continuará hasta la noche de hoy lunes 9 y se espera que disminuya a ligera en la tarde del miércoles 11 de marzo.

En cuanto al litoral centro (zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona) detalla que hasta el Callao se espera que los oleajes pasen a moderada intensidad desde la tarde del lunes 9 y disminuya a ligero en la tarde del miércoles 11 de marzo.

Del sur del Callao hasta San Juan de Marcona se espera que se incremente la intensidad del oleaje en la mañana de hoy lunes 9, intensificándose a fuerte en la noche. (Foto: Andina)

Del sur del Callao hasta San Juan de Marcona se espera que se incremente la intensidad del oleaje en la mañana de hoy lunes 9, intensificándose a fuerte en la noche del mismo día, decreciendo a moderado en la tarde del martes 10 y disminuyendo a ligero en la tarde del miércoles 11 de marzo.

En cuanto al litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), el oleaje incrementará su intensidad moderada desde la mañana del lunes 9, intensificándose a fuerte en la noche del mismo día, decreciendo a moderado en la tarde del martes 10 y disminuyendo a ligero en la tarde del miércoles 11 de marzo.

Según la DHN de la Marina de Guerra, los oleajes tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste, por lo que se recomienda a los gobiernos regionales, locales, Capitanías de Puerto y empresas de la comunidad acuática tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y/o daños personales o materiales.

Por último, exhortó a toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo, acatar las medidas de seguridad que se dispongan, con la finalidad de salvaguardar la vida humana en zonas de influencia.