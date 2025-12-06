La Marina de Guerra del Perú advirtió que se registrarán oleajes de ligera a moderada intensidad en el litoral del país durante desde 6 al 11 de diciembre, según el Aviso Especial 55 elaborado por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV)

De acuerdo con el pronóstico, en el litoral norte el oleaje será ligero desde la tarde del sábado 6, aumentará a moderado en la madrugada del domingo 7 y volverá a ser ligero en la noche del lunes 8.

En tanto, en el litoral centro, entre Salaverry y Pisco, el oleaje será ligero durante la madrugada del lunes 8, pasará a moderada el martes 9 y disminuirá nuevamente a ligero en las primeras horas del miércoles 10. Por otro lado, entre Pisco y San Juan de Marcona, se prevé oleaje ligero también, pero en este caso el miércoles 10 por la tarde.

Finalmente, en el litoral sur, se espera oleaje ligero durante la tarde del miércoles 10 de diciembre.

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a las autoridades regionales y locales orientar a la población sobre medidas de protección específicas, evitando la exposición al fenómeno para reducir el riesgo de accidentes y daños personales o materiales.

Además, recomendó suspender actividades portuarias y de pesca, asegurar las embarcaciones o retirar las flotas pequeñas a tierra firme. Además, recomendó evitar actividades deportivas, recreativas y campamentos cerca de las playas durante el periodo de oleaje.