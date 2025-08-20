Los oleajes intensos registrados en toda la costa peruana continuarán registrándose hasta el 27 de agosto, reportó la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú.

Según un aviso oficial de la entidad indica que la mayor intensidad de estos fenómenos se dará el 24 de agosto, con olas entre dos y tres veces más altas de lo habitual.

En el litoral norte, que abarca desde Tumbes a Salaverry, el oleaje será ligero y subirá a fuerte el 24 de agosto, volviendo a moderado el 25.

En el litoral centro, desde Salaverry hasta el Callao, el incremento de oleaje a fuerte será entre la noche del 23 y madrugada del 24 y bajará a moderado el 25. Por otro lado, desde Callao hasta San Juan de Marcona, el aumento será desde el 22 hasta el 23 y disminuirá el 25.

Finalmente, en el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, el incremento a fuerte ocurrirá desde el 22 hasta el mediodía del 23 y luego descenderá a moderado en la noche del 24 de agosto.

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades a orientar a la población sobre medidas de protección y evitar la exposición para prevenir accidentes y daños.

Asimismo, la entidad también recomendó suspender actividades portuarias y de pesca, resguardar embarcaciones y evitar deportes y campamentos en playas hasta que pase el oleaje.