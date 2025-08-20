Oleajes intensos que en la costa continuarán hasta el 27 de agosto: ¿Qué lugares son los afectados?. Foto: Andina
Oleajes intensos que en la costa continuarán hasta el 27 de agosto: ¿Qué lugares son los afectados?. Foto: Andina
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

en toda la costa peruana continuarán registrándose hasta el 27 de agosto, reportó la .

Según indica que la mayor se dará el 24 de agosto, con olas entre dos y tres veces más altas de lo habitual.

LEA TAMBIÉN: ¿Chimbote es el nuevo polo del desarrollo naval? Así es la lancha de combate ensamblada en Perú

En el litoral norte, que abarca desde Tumbes a Salaverry, será ligero y subirá a fuerte el 24 de agosto, volviendo a moderado el 25.

En el litoral centro, desde Salaverry hasta el Callao, el a fuerte será entre la noche del 23 y madrugada del 24 y bajará a moderado el 25. Por otro lado, desde Callao hasta San Juan de Marcona, el aumento será desde el 22 hasta el 23 y disminuirá el 25.

Finalmente, en el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, ocurrirá desde el 22 hasta el mediodía del 23 y luego descenderá a moderado en la noche del 24 de agosto.

LEA TAMBIÉN: Marina y FAP ofrecen 22 terrenos estratégicos a inversionistas privados

Ante este panorama, (Indeci) exhortó a las autoridades a orientar a la población sobre medidas de protección y evitar la exposición para prevenir accidentes y daños.

Asimismo, también recomendó suspender actividades portuarias y de pesca, resguardar embarcaciones y evitar deportes y campamentos en playas hasta que pase el oleaje.

El Indeci recomendó suspender actividades portuarias y de pesca, resguardar embarcaciones y evitar deportes y campamentos en playas hasta que pase el oleaje. (Foto: Andina)
El Indeci recomendó suspender actividades portuarias y de pesca, resguardar embarcaciones y evitar deportes y campamentos en playas hasta que pase el oleaje. (Foto: Andina)

