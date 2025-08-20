Sony Group Corp. aumentará el precio de su popular consola de videojuegos PlayStation 5 de US$ 500 a US$ 550 en Estados Unidos, siguiendo los pasos de sus rivales Microsoft Corp. y Nintendo Co., que también han aumentado sus precios tras el incremento de los aranceles que encarecen las importaciones.

“Al igual que muchas empresas globales, seguimos atravesando un entorno económico difícil”, escribió Sony el miércoles en una entrada de su blog. “Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de aumentar el precio de venta recomendado de las consolas PlayStation 5 en EE.UU. a partir del 21 de agosto”.

Sony ha vendido más de 56 millones de consolas PlayStation 5 desde su lanzamiento en 2020, según el sitio web de la empresa, superando en ventas a las Xbox Series S y X de Microsoft.

Después de que Estados Unidos aplicara aranceles para fomentar la fabricación nacional, Nintendo y Microsoft subieron el precio de sus consolas y accesorios más antiguos. Nintendo atribuyó el cambio, aplicado tras el lanzamiento de su consola Switch 2, a “las condiciones del mercado”.

Una consola de videojuegos y un controlador PlayStation 5 Pro de Sony Group Corp.

“Están tratando de repartir el impacto de los aranceles entre todo lo que pueden”, afirmó Michael Pachter , director general de Wedbush Securities Inc. “Los componentes proceden en su mayoría de lugares fuera de Estados Unidos. La fabricación se realiza sin duda fuera de Estados Unidos”.

La PlayStation 5 Digital Edition costará US$ 500 y el modelo Pro costará US$ 750.