Los esfuerzos de Roblox Corp. por ganarse a nuevos jugadores han valido a la popular plataforma de videojuegos su primera calificación de grado de inversión, después de que S&P Global Ratings mejorara la calificación de la empresa.

