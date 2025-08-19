The new tariff inclusion list includes more than 400 consumer items that contain the metals, such as motorcycles.
El presidente Donald Trump sorprendió al sector logístico el viernes al ampliar los aranceles sobre el acero y el aluminio para incluir más de 400 artículos de consumo que contienen estos metales, como motocicletas y vajillas. Los agentes de aduanas y los importadores de Estados Unidos recibieron muy poco tiempo para adaptarse al cambio, que entró en vigor el lunes y no excluye los productos en tránsito.

