NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 25: The Goldman Sachs logo is seen at the New York Stock Exchange during morning trading on August 25, 2023 in New York City. Stocks opened up higher as Wall Street awaits a speech from Federal Reserve Chairman Jerome Powells at the Jackson Hole Economic Symposium. (Photo by Michael M. Santiago/Getty Images)
NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 25: The Goldman Sachs logo is seen at the New York Stock Exchange during morning trading on August 25, 2023 in New York City. Stocks opened up higher as Wall Street awaits a speech from Federal Reserve Chairman Jerome Powells at the Jackson Hole Economic Symposium. (Photo by Michael M. Santiago/Getty Images)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este martes a la firma financiera a reemplazar a su economista principal, al considerar que hizo una “mala predicción” sobre los efectos de su política arancelaria, la cual, según afirmó, no ha tenido impacto en la inflación.

Trump, en un mensaje en Truth Social, se dirigió al consejero delegado de Goldman Sachs, , y le instó a “salir y buscarse un nuevo economista”, sin mencionar por nombre al susodicho, , o “centrarse en ser DJ y no molestarse en dirigir una gran institución financiera”.

Hicieron una mala predicción hace tiempo, tanto sobre la repercusión en el mercado como los propios aranceles, y se equivocaron, igual que se equivocan en muchas más cosas”, escribió el mandatario y argumentó que su política generalmente no ha afectado a los consumidores.

LEA TAMBIÉN: Pausa en aranceles de Trump cambia pronósticos sobre recortes de la Fed y recesión en EE.UU.

Ha quedado probado, incluso en esta etapa tardía, que los aranceles no han causado inflación ni otros problemas en EE.UU., aparte de llevar cantidades masivas de dinero a las arcas de nuestro Tesoro”, indicó, señalando que son las empresas y gobiernos extranjeros los que más pagan.

Hatzius publicó un informe este domingo que explicaba que los consumidores han absorbido el 22% del coste de los aranceles hasta junio y predecían que la cifra se elevará al 67% si la nueva política sigue el mismo patrón que la anterior, una opinión similar a la de otras entidades, recoge The Wall Street Journal.

LEA TAMBIÉN: Existe una preocupación más grande que los aranceles, según Goldman Sachs

Trump exigió tanto a Solomon como a su economista principal que le den el “crédito merecido” y se mofó de la afición de disc-jockey​ del primero, quien en el pasado se dedicó a la música con el nombre artístico DJ D-Sol.

El ataque del presidente a Goldman Sachs, motivado por lo que considera análisis económicos erróneos, se produce después de que despidiera a la jefa del Buró de Estadísticas Laborales,, por la publicación de unos datos flojos de contrataciones que consideró “manipulados” en su contra.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.