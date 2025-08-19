Visitors take photos of the Grand Teton National Park mountain range from Jackson Lake Lodge ahead of the the Jackson Hole economic symposium in Moran, Wyoming, US, on Thursday, Aug. 25, 2022. The Federal Reserve Bank of Kansas Citys annual gathering in Jackson Hole, Wyoming, returned to an in-person conference for the first time since the pandemic spread in 2020.
Visitors take photos of the Grand Teton National Park mountain range from Jackson Lake Lodge ahead of the the Jackson Hole economic symposium in Moran, Wyoming, US, on Thursday, Aug. 25, 2022. The Federal Reserve Bank of Kansas Citys annual gathering in Jackson Hole, Wyoming, returned to an in-person conference for the first time since the pandemic spread in 2020.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Jerome Powell tiene el viernes la plataforma ideal para enviar una señal clara de que la Reserva Federal está próxima a reanudar los recortes de las tasas de interés. Pero la economía no le está dando una señal igualmente clara de que ahora es el momento.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.