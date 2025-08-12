(COMBO) This combination of pictures created on June 18, 2025 shows, L/R, US President Donald Trump during the Group of Seven (G7) Summit at the Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge in Kananaskis, Alberta, Canada on June 16, 2025 and US Federal Reserve Chair Jerome Powell in Washington, DC, on June 2, 2025. President Trump lashed out on June 18, 2025, at the Federal Reserve for not cutting interest rates, calling the central bank's leader "stupid" and insisting that there is "no inflation" despite worries over fresh tariffs. "We have a stupid person, frankly, at the Fed, he probably won't cut today," Trump said, hours before the Fed was due to release its latest interest rate decision. "We have no inflation, we have only success, and I'd like to see interest rates get down." (Photo by Brendan SMIALOWSKI and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Agencia AFP
El presidente estadounidense, , amenazó el martes con permitir que se presente una “demanda importante” contra el presidente de la , Jerome Powell, con quien está descontento por negarse a bajar las tasas y por el costo de la renovación de la institución.

Trump se muestra cada día más impaciente con la influyente institución monetaria y ha insultado varias veces a Powell, a quien él mismo nombró para el cargo durante su primer mandato (2017-2021).

Pide a los gobernadores de la Fed que lo destituyan. En julio inspeccionó las obras de renovación de la sede de la institución en Washington, que considera demasiado costosa. 

Considero permitir que se inicie una importante demanda contra Powell debido a su trabajo horrible y sumamente incompetente en la gestión de la construcción de los edificios de la Reserva Federal”, escribió Trump este martes en su plataforma Truth Social.

La visita de julio al lugar dio lugar a una escena insólita: Trump y Powell, uno junto al otro, con cascos de seguridad. 

Powell negó con la cabeza cuando Trump leyó un documento que indica que el coste de las renovaciones ha ascendido a US$ 3,100 millones. 

Luego corrigió al presidente. La Reserva Federal estima la factura en US$ 2,500 millones.

Tres mil millones de dólares por un trabajo que debería haber costado 50 millones de dólares”, insistió Trump este martes.

Jerome ‘Demasiado Tarde’ Powell debe bajar las tasas ya (...) El daño que ha causado al llegar siempre demasiado tarde es incalculable”, añadió y lo tachó de “perdedor”.

Powell, uno de los doce miembros del comité de tasas de interés de la Reserva Federal, debe presidir la institución hasta mayo de 2026, pero podría permanecer como gobernador durante más tiempo, hasta enero de 2028. 

Trump quiere nombrar en su puesto a alguien más cercano a sus ideas.

