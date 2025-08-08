Los ganadores de Fantasy 5 tendrán en sus cuentas miles de dólares tras acertar el jackpot (Foto: Pixabay)
Los ganadores de Fantasy 5 tendrán en sus cuentas miles de dólares tras acertar el jackpot (Foto: Pixabay)
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El publicó, como todos los meses, las por parte de los distintos agentes económicos.

La expectativa del en julio pasó a ubicarse a un rango de S/ 3.60 a S/ 3.68 para fines de 2025. En junio estaban en S/.3.7 para los tres grupos encuestados: los analistas económicos, el sistema financiero y las empresas no financieras.

En mayo, incluso, se estimaba que al cierre del año el billete verde se ubicaría entre S/ 3.73 y S/ 3.75.

Dólar BCRP

Para el cierre del próximo año, las proyecciones se ubican entre S/ 3.68 y S/ 3.70 por dólar, y para el cierre de 2027 están entre S/ 3.70 y S/ 3.75 por dólar.

. “El dólar tendería a bajar porque se vienen recortes”, dijo a Gestión.

