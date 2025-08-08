El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicó, como todos los meses, las estimaciones para el dólar por parte de los distintos agentes económicos.

La expectativa del dólar en julio pasó a ubicarse a un rango de S/ 3.60 a S/ 3.68 para fines de 2025. En junio estaban en S/.3.7 para los tres grupos encuestados: los analistas económicos, el sistema financiero y las empresas no financieras.

En mayo, incluso, se estimaba que al cierre del año el billete verde se ubicaría entre S/ 3.73 y S/ 3.75.

Dólar BCRP

Para el cierre del próximo año, las proyecciones se ubican entre S/ 3.68 y S/ 3.70 por dólar, y para el cierre de 2027 están entre S/ 3.70 y S/ 3.75 por dólar.

Diego Marrero, portfolio manager de Blum SAF, explicó que el último “dato muy malo” del empleo en Estados Unidos convierte en “muy alta” la probabilidad de que la Fed reduzca su tasa de interés de referencia en septiembre. “El dólar tendería a bajar porque se vienen recortes”, dijo a Gestión.