Así, el mineral cerró ese día en US$ 4.492 la onza (datos de la BVL), habiendo alcanzado un máximo por encima de US$ 5,958 la semana anterior. Ayer, al cierre de esta nota, cotizaba en US$ 4,393, ¿cómo se explica?

El impuesto de Trump a las importaciones, vigente desde el 01 de agosto, sería, específicamente, para productos semiacabados como tuberías, alambres, y derivados como cables. En cambio, no afectará productos de cobre refinados, destaca Credicorp Capital.

A finales de febrero de este año, se anunció en Estados Unidos una investigación a las importaciones de cobre para evaluar posibles aranceles.

Inversionistas acumularon inventarios de cobre. (Foto: Aly Song/Reuters)

Antes de la decisión final, se creía que los aranceles afectarían al cobre en general, causando un gran flujo del mineral hacia Estados Unidos anticipándose a la medida, señala el holding.

Es decir, tal como han venido explicando los analistas, los inversionistas acumularon stock de cobre ante la expectativa de que el precio del commodity subiera en el futuro.

Perú y Chile son países exportadores de cobre. (Fuente: iStock)

De ese modo, los inventarios de COMEX llegaron a su mayor nivel desde el 2004 en 260 mil barriles el 1 de agosto, detalla Credicorp Capital. Sin embargo, con el veredicto final de Trump siendo mejor de lo esperado, la prima “se evaporó”, indica la entidad financiera.

La resolución final de la Casa Blanca deja además en una posición mejor de la esperada a países como Perú y Chile que exportan, sobre todo, cátodos de cobre (producto refinado) a EE.UU. Es decir, nuestros envíos no se verían grabados por las tarifas. Además, nuestro principal mercado para este producto es China.