El presidente estadounidense Donald Trump dijo que podría nombrar al próximo presidente de la Reserva Federal “un poco antes de lo previsto” y añadió que había reducido a tres o cuatro los candidatos potenciales para suceder a Jerome Powell.

“Nombraré a un nuevo presidente en algún momento dentro del próximo... Creo que lo nombraré un poco antes, al nuevo presidente. He reducido la lista a tres o cuatro nombres”, dijo Trump el miércoles durante un evento en el Centro Kennedy de Washington, donde describió a los candidatos como “todos buenos, todos excelentes”.

Trump ha criticado duramente a Powell por la decisión del banco central de mantener las tasas de interés estables, pidiendo en repetidas ocasiones en el pasado su dimisión y planteando públicamente si debería despedirlo directamente antes de decir que esperaría a que terminara su mandato en mayo.

Nombrar a su sucesor mientras Powell sigue al frente del banco central aumenta la posibilidad de que surja una “Fed en la sombra” y corre el riesgo de crear confusión entre los inversionistas que siguen las posiciones tanto del presidente actual como del futuro.

Si bien Trump ha mantenido que su lista de candidatos para el puesto es relativamente corta, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el miércoles a Bloomberg Television que la administración planea considerar hasta 11 candidatos.

El presidente ha intensificado su presión sobre Powell en las últimas semanas, incluyendo la amenaza de una demanda el martes por la gestión del presidente de la renovación de la sede del banco central, que ha sido objeto de escrutinio por los sobrecostos.

Trump dijo el miércoles que creía que las tasas “deberían ser tres o cuatro puntos más bajas”.

“Eso supone más de un billón de dólares que pagamos cada año en intereses, y en realidad es sólo un cálculo en papel”, añadió.

Powell ha defendido las políticas de fijación de tasas del banco, citando la incertidumbre sobre el impacto que la amplia agenda arancelaria del presidente tendrá sobre la inflación, pero Trump ha dicho que los mayores costos de endeudamiento están perjudicando a las empresas, los consumidores y los compradores de viviendas estadounidenses.

“La gente no puede conseguir hipotecas. Están pagando demasiado por culpa de Jerome ‘Too Late’ Powell”, dijo. “Es un auténtico incompetente”.

Los datos publicados el martes mostraron que la inflación subyacente repuntó en julio, aunque los precios de los bienes subieron a un ritmo más moderado, lo que moderó las preocupaciones sobre las presiones sobre los precios impulsadas por los aranceles y aumentó las expectativas de una bajada de tasas por parte de la Fed en septiembre.