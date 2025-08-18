Un trader observa una transmisión de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, hablando después de una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en Nueva York, Estados Unidos, el miércoles 30 de julio de 2025.
La gran apuesta de los operadores de bonos de que la Reserva Federal está a punto de bajar la tasa de interés se enfrenta a un momento clave esta semana, en la que presidente del banco central, Jerome Powell, tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre la economía.

