Bitcóin. (Foto: Bloomberg)
Agencia EFE
El ha alcanzado un nuevo máximo histórico en la madrugada de este jueves al superar los US$ 124,000, en un contexto de euforia para los , tras conocerse un dato de IPC estadounidense mejor de lo previsto y que abre las puertas a nuevas rebajas en los tipos de interés.

Según datos de Bloomberg, a las 2:30 horas (00:30 GMT), la criptomoneda más extendida del mercado se ha situado en US$ 124,515, y ha pulverizado al anterior máximo histórico vigente, en US$ 123,205.

A pocos minutos de que empiece la sesión bursátil en Europa, sin embargo, el se desinfla y pierde el 1.2%, con lo que vuelve a cotizarse en la cota de US$ 121,000 (US$ 121,939).

Según ha explicado Renta 4 Banco, «la expectativa de recortes por parte de la Reserva Federal estadounidense , continúa empujando a los mercados y el S&P 500 y el Nasdaq batieron nuevos máximos históricos en la víspera, igual que ha hecho el bitcóin».

