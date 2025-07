La criptomoneda de referencia subió hasta un 3.4%, alcanzando los US$ 123,205, antes de ceder parte de sus alzas y cotizar en torno a los US$ 121,600 a las 9:19 a. m. en Nueva York. El ether, la segunda mayor criptomoneda, también superó los US$ 3,000, junto con otros tokens más pequeños como XRP y Uniswap.

Tras el repunte provocado por la reelección de Donald Trump como presidente de EE.UU., el bitcóin se había estabilizado en un patrón de fluctuaciones en torno a los US$ 100,000 durante varios meses. La preocupación por las políticas económicas y comerciales de Trump había contribuido a moderar el optimismo sobre la agenda favorable a las criptomonedas de su administración.

Ahora, con otros activos de riesgo, como las acciones estadounidenses, de nuevo en máximos históricos, el bitcóin también ha reanudado su subida.

Los avances en la legislación crucial sobre criptomonedas están añadiendo nuevo combustible a la escalada. La Cámara de Representantes debatirá y posiblemente votará esta semana la Ley CLARITY, la Ley Estatal contra la Vigilancia de la CBDC y el paquete de stablecoins GENIUS del Senado, mientras los republicanos impulsan la agenda cripto de Trump.

Bitcoin alcanza un nuevo récord en apuestas a largo plazo

La perspectiva de un marco regulatorio claro en Estados Unidos, junto con el avance sostenido del bitcoin frente a la caótica política comercial de Trump, ha reforzado la confianza de los inversores institucionales en esta clase de activos.

“Este cambio indica una perspectiva más madura sobre el bitcóin, que ya no se considera un simple activo especulativo, sino una cobertura macroeconómica y una reserva de valor estructuralmente escasa”, afirma George Mandres , operador senior de XBTO Trading LLC.

Los inversores colocaron más de US$ 2,700 millones en el grupo de ETF de bitcóin de EE. UU. la semana pasada, lo que representa la quinta mayor entrada neta desde su lanzamiento en enero del año pasado. En conjunto, los 12 ETF gestionan ahora unos US$ 151,000 millones en activos. El interés abierto en los futuros de bitcóin alcanzó un récord de US$ 86,300 millones el lunes, según datos de Coinglass.

El bitcoin ha subido aproximadamente un 30% en lo que va del año, tras más que duplicarse en 2024. El renovado impulso también se ha extendido a tokens más pequeños: el ether trepó hasta un 2.9%, mientras que Chainlink y Solana eran otras de las monedas que avanzaban el lunes.

“El bitcóin superó los US$ 120,000, pero la verdadera prueba está en los US$ 125,000”, señaló Rachael Lucas , analista de BTC Markets. Aunque se esperan tomas de ganancias en el corto plazo, “la tendencia alcista tiene combustible”, impulsada por la fuerte demanda de los fondos cotizados. “El soporte en US$ 112,000 y cualquier caída parece una oportunidad de compra, no un cambio de tendencia”.

La liquidación de posiciones bajistas en criptomonedas al final de la semana contribuyó a impulsar el último repunte. Los operadores que vendieron bitcóin en corto sufrieron la peor parte del rápido daño, con más de US$ 1,000 millones en posiciones eliminadas, según datos de Coinglass.