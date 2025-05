El bitcóin subió hasta 3.3% el jueves, alcanzando un récord de US$ 111,878, antes de recortar parte de la subida. Las monedas más pequeñas también subieron en una amplia remontada, con el ether, en segundo lugar, subiendo en un momento dado alrededor de 7.3%.

Una ola de optimismo está impulsando al bitcóin tras el avance de un proyecto de ley sobre las stablecoins en el Senado de EE.UU. Esto alimenta esperanzas de mayor claridad regulatoria para los activos digitales bajo el mandato de Trump, quien se ha declarado abiertamente a favor de las criptomonedas.

La demanda de la firma Strategy, del inversionista Michael Saylor, quien ha acumulado más de US$ 60,000 millones en bitcóin, y la creciente lista de otros potenciales compradores son otras de las fuerzas impulsoras de la subida.

“Ha sido un lento avance hacia nuevos máximos históricos”, dijo Joshua Lim, codirector global de mercados de FalconX Ltd. Las compras de entidades como las sociedades de adquisición con fines especiales, o SPAC, están contribuyendo a la subida de los precios, según Lim.

Strategy, anteriormente conocida como MicroStrategy, presentó el jueves una solicitud para vender hasta US$ 2,100 millones en tíitulos preferentes al 10% para financiar la compra de aún más bitcóin.

Bitcoin supera por primera vez los US$ 110,000

Una filial de Cantor Fitzgerald LP está trabajando con el emisor de stablecoins Tether Holdings SA y SoftBank Group para lanzar Twenty One Capital Inc., una empresa que emula el modelo de negocio de Strategy. Una filial de Strive Enterprises Inc., cofundada por Vivek Ramaswamy, se fusionará con Asset Entities Inc., que cotiza en el Nasdaq, para formar una empresa de tesorería de bitcóin.

“A diferencia de ciclos anteriores, este repunte no está motivado únicamente por el impulso”, afirmó Julia Zhou, directora de operaciones de Caladan, un market maker de criptomonedas. “Está respaldado cuantitativamente por una demanda medible y persistente y por desajustes entre la oferta y la demanda”.

El desempeño superior del bitcóin en relación con criptomonedas más pequeñas se está ampliando. Un índice que sigue las llamadas “altcoins” ha bajado alrededor de 40% en lo que va del año, mientras que el bitcóin ha subido 18% en lo que va de 2025.

Un grupo de 12 fondos cotizados en bolsa de EE.UU. relacionados con bitcóin ha atraído fuertes flujos netos, con aportes de US$ 4,200 millones en lo que va de mayo. En los mercados de opciones, los operadores construyeron posiciones llamativas esta semana.

Las opciones de compra a US$ 110,000, US$ 120,000 y US$ 300,000 que vencen el 27 de junio registran el mayor interés abierto —o número de contratos pendientes— en la bolsa de derivados Deribit.

Tony Sycamore, analista de mercado de IG, dijo en una nota que el nuevo récord muestra que la fuerte caída del bitcóin desde el máximo anterior alcanzado el 20 de enero hasta por debajo de los US$ 75,000 en abril fue “una corrección dentro de un mercado alcista”.

“Se necesita una ruptura sostenida por encima de los US$ 110,000 para desencadenar la siguiente subida hacia los US$ 125,000”, añadió.

Trump se reunirá el jueves con los mayores poseedores de su memecoin en una cena en su club de golf a las afueras de Washington.

Algunos critican la ética de la reunión ya que el presidente ofrece acceso a través de transacciones que le benefician directamente, y lo califican como un evidente conflicto de interés.

Este tipo de eventos “ponen de relieve la creciente visibilidad cultural de las criptomonedas, aunque por ahora no han tenido un impacto cuantificable en la dinámica del mercado”, afirmó Yuan Rong Tan, operador de QCP Capital.