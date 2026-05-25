México aceptó que Irán establezca su campamento base en el país ante la negativa de Estados Unidos a que pernocten en su territorio durante el Mundial de fútbol de Norteamérica 2026, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Irán, que disputará sus tres partidos de la primera fase en canchas estadounidenses, anunció el sábado que obtuvo el aval de la FIFA para acampar en territorio mexicano y así sortear los problemas de visado que enfrenta.

El Team Melli tenía previsto inicialmente establecer su campamento en Tucson, Estados Unidos. México aceptó recibir al equipo después de que un representante de la FIFA se pusiera en contacto con las autoridades para plantear la posibilidad, según declaró el lunes la presidenta Sheinbaum.

“Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar”, explicó la mandataria en su conferencia de prensa matutina. “Entonces nos preguntaron, ‘¿pueden pernoctar en México? Dijimos sí, sin problema’”.

Tijuana, en el noroeste y fronteriza con la estadounidense San Diego, es la ciudad mexicana elegida por el once iraní para tener su base y desplazarse a Los Ángeles para dos partidos y posteriormente a Seattle, todo en la costa del Pacífico. Sheinbaum confirmó que Tijuana es hasta ahora la mejor opción para alojar al equipo, aunque las autoridades mexicanas siguen evaluando distintas ubicaciones.

La selección está encuadrada en el Grupo G y debutará el 15 de junio contra Nueva Zelanda.

Estadio Banorte en la Ciudad de México, México, el jueves 26 de marzo de 2026. Continúan las remodelaciones del Estadio Banorte, con capacidad para 88,000 espectadores (anteriormente Estadio Azteca), de cara a la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará conjuntamente en junio en México, Estados Unidos y Canadá. Fotógrafo: Joeffrey Guillemard/Bloomberg

Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas afinan con la FIFA los detalles para la estadía de Irán, cuya participación en la justa deportiva ha estado sumida en la incertidumbre desde la ofensiva estadounidense-israelí lanzada a finales de febrero pasado contra la república islámica.

Irán y Estados Unidos rompieron relaciones diplomática en 1980 tras la crisis de los rehenes, cuando un grupo afín a la Revolución islámica retuvo a unas 60 personas en la embajada estadounidense en Teherán.

Irán ha mantenido su intención de participar en el torneo pese a meses de hostilidades con EE.UU. e Israel, que lanzaron ataques militares contra la nación de Medio Oriente en febrero. Washington y Teherán buscan actualmente un acuerdo de paz para poner fin al conflicto.

La Copa Mundial, de cinco semanas de duración, es organizada conjuntamente por México, Canadá y EE.UU., y tres cuartas partes de los 104 partidos se disputarán en ciudades estadounidenses. El torneo comenzará en Ciudad de México el 11 de junio y concluirá con la final el 19 de julio en las afueras de Nueva York.

Irán tiene previsto disputar sus dos primeros partidos frente a Nueva Zelanda y Bélgica en Inglewood, California, mientras que su último encuentro de la fase de grupos contra Egipto se jugará en Seattle.

TIJUANA, MEXICO - MAY 24: Fans watch a soccer game at restaurants in downtown Tijuana on May 24, 2026 in Tijuana, Mexico. Iran Football Federation announced they will base their 2026 World Cup camp in Tijuana, Mexico after FIFA approved a move from Arizona to ease visa and security concerns. (Photo by Francisco Vega/Getty Images)

La logística para los jugadores iraníes durante el Mundial aún no está clara, incluyendo qué aerolíneas utilizarán y cómo se desplazarán por EE.UU., añadió Sheinbaum.

El sábado, la Federación Iraní de Fútbol anunció que trasladará la base de entrenamiento del equipo para el Mundial a México debido a que las tensiones con EE.UU. siguen siendo elevadas.

“Tras las solicitudes que presentamos y las reuniones que mantuvimos con la FIFA y los responsables del Mundial en Estambul, así como la reunión por videoconferencia que tuvimos ayer en Teherán, se aprobó nuestra solicitud de cambiar la base del equipo de Estados Unidos a México”, señaló la federación en un comunicado.

Elaborado con información de Bloomberg y AFP