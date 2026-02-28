Tras la reciente ola de violencia registrada en Jalisco por la captura y ejecución del narcotraficante Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, reconocido como ‘El Mencho’, la FIFA ratificó a México como sede del Mundial de fútbol que se disputará en dicho país, Canadá y Estados Unidos.

Según la presidenta Claudia Sheinbaum, el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, le garantizó que la copa del Mundo sí se jugará en territorio mexicano.

“Ayer hablamos por teléfono alrededor de las seis de la tarde y me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos que un equipo de la FIFA va a venir para revisar varios temas”, dijo la mandataria.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión telefónica con Infantino. (EFE/ José Méndez).

Según Sheinbaum, trabajan en pared con la FIFA desde “hace mucho tiempo”, enfocándose en el tema de seguridad, como punto importante.

“Le dije: No, el domingo fue una situación especial y hemos regresado a la normalidad”, acotó Sheinbaum.

Otro punto en agenda es el flujo vehicular a fin de que los asistentes a los partidos gocen de buena movilidad.

“Todos los equipos del mundo pueden estar seguros que en México serán recibidos con los brazos abiertos. Y todos los turistas del mundo que vienen a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo y que van a pasar el mejor momento de su vida”, puntualizó.

Con información de EFE