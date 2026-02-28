“Todos los equipos del mundo pueden estar seguros que en México serán recibidos con los brazos abiertos", dijo Sheinbaum. FOTO DE FABRICE COFFRINI PARA AFP
“Todos los equipos del mundo pueden estar seguros que en México serán recibidos con los brazos abiertos", dijo Sheinbaum. FOTO DE FABRICE COFFRINI PARA AFP
Únete a nuestro canal
Newsletter internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, la FIFA ratificó a México como sede del Mundial de fútbol que se disputará en dicho país, Canadá y Estados Unidos.

Según la presidenta Claudia Sheinbaum, el mandamás de la FIFA,

“Ayer hablamos por teléfono alrededor de las seis de la tarde y me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos que un equipo de la FIFA va a venir para revisar varios temas”, dijo la mandataria.

LEA TAMBIÉN: Paramount oficializa la compra de Warner por US$ 110,000 millones
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión telefónica con Infantino. (EFE/ José Méndez).
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión telefónica con Infantino. (EFE/ José Méndez).

Según Sheinbaum, trabajan en pared con la FIFA desde “hace mucho tiempo”, enfocándose en el tema de seguridad, como punto importante.

“Le dije: No, el domingo fue una situación especial y hemos regresado a la normalidad”, acotó Sheinbaum.

Otro punto en agenda es el flujo vehicular a fin de que los asistentes a los partidos gocen de buena movilidad.

“Todos los equipos del mundo pueden estar seguros que en México serán recibidos con los brazos abiertos. Y todos los turistas del mundo que vienen a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo y que van a pasar el mejor momento de su vida”, puntualizó.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Brasil reitera a presidente de FIFA que quiere albergar el Mundial de Clubes de 2029
Expresidente de la FIFA aconseja a hinchas no viajar a EE.UU. durante el Mundial 2026
FIFA elige a TikTok como su socio principal rumbo al Mundial 2026
FIFA anuncia entradas a US$ 60 para el Mundial 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.