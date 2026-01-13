TikTok y la FIFA firmaron un acuerdo que marca un antes y un después en la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con esta alianza, la red social se convierte en la primera plataforma preferida de la FIFA, con el objetivo de acercar el torneo a más personas y hacerlo aún más accesible para los fanáticos.

Gracias a este acuerdo, TikTok ofrecerá una cobertura más amplia del Mundial 2026, con mayor cantidad de contenido original y una relación directa con la FIFA. La plataforma busca ser el principal espacio digital donde los aficionados sigan el torneo, interactúen y vivan la experiencia más allá de los partidos.

Uno de los puntos centrales será la creación de un espacio especial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dentro de la aplicación. Allí, los usuarios podrán encontrar videos exclusivos, información sobre entradas, opciones para ver los partidos y contenidos interactivos como filtros, stickers y dinámicas pensadas para los fanáticos.

La alianza estará vigente hasta finales de 2026 y también beneficiará a los socios de comunicación oficiales del Mundial. Las emisoras autorizadas podrán compartir fragmentos de los partidos en vivo, publicar clips seleccionados y acceder a contenido especial producido por la FIFA para su difusión en TikTok.

Estas emisoras también tendrán la opción de generar ingresos a través de las herramientas publicitarias de TikTok. Al mismo tiempo, la plataforma aplicará medidas contra la piratería para proteger los derechos de la FIFA y asegurar que el contenido oficial se use de forma adecuada.

Por primera vez, TikTok y la FIFA pondrán en marcha un programa para creadores de contenido a nivel global. Un grupo seleccionado tendrá acceso a momentos detrás de cámaras, como entrenamientos y conferencias de prensa, ofreciendo a los fanáticos una mirada más cercana del Mundial.

Con este acuerdo, TikTok refuerza su apuesta por el fútbol y por llegar a nuevas audiencias. La propuesta es que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se viva no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también a través de historias, videos y contenidos exclusivos pensados para una nueva generación de aficionados.