Esye viernes 5 de diciembre se realizó el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y México ya conoce a sus 3 rivales para el torneo. Aquí te dejo cuáles son las 3 naciones a las que enfrentará el próximo año, tanto en Ciudad de México como en Guadalajara, ciudades que albergarán los partidos del ‘Tri’ en esta fase de grupos del mes de junio. Revisa toda la información, así como también la fecha de sus enfrentamientos y estadios en donde realizará su participación.

¿Cómo quedó el grupo de México para el Mundial 2026?

La selección mexicana ya tenía su grupo confirmado que es el Grupo A en esta Copa del Mundo 2026. La ‘Tri’ tendrá participación tanto en el Estadio Azteca de la Ciudad de México como en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Aquí te dejo con las sedes y fechas confirmadas para sus partidos.

México vs. A3 - 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México

México vs. A2 - 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara

México vs. A4 - 24 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México

Grupo A México A2 A3 A4

La última vez que México fue el anfitrión de una Copa del Mundo de Fútbol fue en el año 1986, donde la selección de Argentina fue la campeona en aquella edición con la que es considerada por muchos una de las mejores copas en la historia, con Diego Armando Maradona como el líder de aquella albiceleste.

Eso sí, México solo será sede hasta los octavos de final, el 5 de julio, posteriormente todo se desarrollará en Estados Unidos.