Con las altas temperaturas del verano y la mayor afluencia de familias a piscinas comunitarias, parques acuáticos y clubes sociales, Florida pondrá en marcha una nueva norma dirigida a proteger a los menores en los espacios de mayor concurrencia. Miles de padres que llevan a sus hijos a clases de natación después del colegio, abuelos que supervisan a los nietos en las albercas del vecindario y asistentes a festivales veraniegos latinos —desde las celebraciones de independencia hasta las ferias barriales en Miami-Dade y el área oeste de Tampa— verán cambios en la distribución residencial de determinadas personas condenadas por delitos sexuales. Firmada por Ron DeSantis, la SB 212, que entra en vigor el 1 de julio de 2026, amplía las zonas donde ciertos condenados no podrán vivir ni permanecer para disminuir el riesgo de contacto con niños en entornos acuáticos y recreativos. Aunque legisladores la presentan como una medida centrada en la protección infantil, organizaciones de derechos civiles y expertos en reinserción advierten sobre posibles efectos adversos en la búsqueda de vivienda y la estabilidad de quienes ya cumplieron sus sentencias.

La nueva normativa, aprobada por la Legislatura de Florida, modifica las restricciones existentes para ciertos delincuentes sexuales y extiende las áreas consideradas sensibles —incluyendo ahora las mencionadas instalaciones públicas y otras instalaciones acuáticas— donde dichas personas no podrán establecer su residencia. La intención de los legisladores es cubrir lugares que se llenan de familias en verano: piscinas de comunidades, splash pads en parques públicos y complejos de apartamentos con áreas recreativas para niños. La ley aplica tanto a condenados en Florida como a quienes fueron sentenciados en otras jurisdicciones por delitos equivalentes.

El gobernador Ron DeSantis aprobó la ley SB 212 y entrará en vigor el 1 de julio entra en vigor (Foto: AFP)

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY SB 212?

La SB 212 modifica varios apartados de los estatutos de Florida relacionados con delincuentes sexuales y depredadores sexuales. Uno de los cambios más relevantes es la ampliación de las restricciones de residencia para personas condenadas por determinados delitos sexuales cometidos contra menores de 16 años. A partir del 1 de julio de 2026, estas personas no podrán vivir a menos de 1.000 pies (aproximadamente 305 metros) de una piscina pública, además de las restricciones que ya existían respecto a escuelas, guarderías, parques y áreas de juegos infantiles.

Distancia mínima exigida por la ley:

Lugar protegido Distancia mínima Escuelas 1.000 pies (305 metros) Guarderías 1.000 pies (305 metros) Parques 1.000 pies (305 metros) Áreas de juegos infantiles 1.000 pies (305 metros) Piscinas públicas 1.000 pies (305 metros)

¿QUÉ SE CONSIDERA UNA PISCINA PÚBLICA?

Uno de los aspectos clave de la SB 212 es su definición amplia de “piscina pública”. La ley incluye, entre otros:

Piscinas recreativas convencionales.

Piscinas para niños y piscinas de chapoteo.

Splash pads y atracciones acuáticas recreativas.

Piscinas tipo spa relacionadas con áreas comunitarias.

Piscinas administradas por gobiernos locales.

Piscinas de condominios y complejos de apartamentos.

Piscinas de urbanizaciones y comunidades residenciales.

Quedan excluidas algunas instalaciones específicas, por ejemplo:

Piscina de vivienda unifamiliar privada.

Piscina de hotel o motel.

Piscina de parque para vehículos recreativos.

Piscina que prohíbe el acceso a menores de 18 años.

La ley SB 212 da tranquilidad a menores y padres, quienes buscan refrescarse en piscina sin estar preocupándose en pedófilos (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES ESTARÁN SUJETOS A LA NUEVA RESTRICCIÓN?

La ley se enfoca en personas condenadas por ciertos delitos sexuales graves cuando la víctima tenía menos de 16 años al momento de los hechos. Entre los delitos contemplados se encuentran:

Agresión sexual.

Actos lascivos o indecentes contra menores.

Explotación sexual infantil.

Determinados delitos relacionados con pornografía infantil.

Solicitud o captación de menores mediante medios electrónicos para fines sexuales.

Además, las restricciones podrán afectar a delincuentes sexuales que ya estaban sujetos a normas anteriores y que decidan cambiar su residencia permanente después de la entrada en vigor de la ley.

NUEVAS LIMITACIONES EN PISCINAS Y LUGARES FRECUENTADOS POR NIÑOS

La SB 212 no solo restringe dónde pueden vivir determinados delincuentes sexuales; también endurece las reglas sobre su presencia en espacios donde suelen reunirse menores. Entre las prohibiciones y limitaciones destacan:

Acercarse a menores en parques, áreas de juegos o piscinas públicas.

Intentar comunicarse con menores en esos lugares (incluye comunicaciones electrónicas).

Permanecer en determinados espacios infantiles sin cumplir requisitos legales específicos.

Trabajar o hacer voluntariado en algunas piscinas públicas bajo condiciones de supervisión y vetos según el historial del condenado.

Las fuerzas del orden local recibirán herramientas adicionales para actuar cuando existan causas probables de violaciones relacionadas con estas disposiciones.

APOYO DE PADRES Y RESPUESTA COMUNITARIA

La propuesta ha recibido respaldo de muchos padres y organizaciones dedicadas a la protección infantil. Para familias latinas en Florida la ampliación de las zonas de exclusión alrededor de albercas públicas se percibe como una medida que aporta mayor tranquilidad. Legisladores que apoyaron la SB 212 han subrayado que las piscinas y splash pads son focos de concentración infantil y, por tanto, deben protegerse.

CRÍTICAS Y POSIBLES CONSECUENCIAS NO PREVISTAS

No obstante, la ley también ha generado críticas. Expertos y defensores de derechos civiles advierten que la ampliación continua de zonas de exclusión puede reducir drásticamente las opciones de vivienda para quienes ya cumplieron su condena, provocando concentración en áreas limitadas y dificultando la reinserción social. ONG que trabajan con población reinsertada señalan que la falta de vivienda estable puede aumentar la inestabilidad y los riesgos sociales, además de crear barreras para el empleo y el acceso a servicios básicos.

IMPACTO PRÁCTICO EN CIUDADES HISPANAS DE FLORIDA

En municipios con alta densidad hispana como Miami-Dade, Hialeah, partes de Orlando y el condado de Broward, donde las comunidades dependen mucho de complejos de apartamentos con áreas comunes y piscinas, las restricciones pueden ser especialmente sensibles. En vecindarios donde las familias celebran cumpleaños infantiles o donde las escuelas públicas organizan actividades acuáticas, la reubicación de personas bajo estas prohibiciones puede generar cambios visibles en el acceso a la vivienda de baja renta.

¿CÓMO APLICARÁ LA LEY Y QUÉ PASOS DEBEN TOMAR LAS FAMILIAS?

Verificación: Los departamentos de policía y las agencias encargadas del registro de delincuentes sexuales actualizarán los mapas y listados para identificar residencias no conformes.

Notificaciones: Las personas afectadas recibirán órdenes para cambiar su residencia si violan las nuevas distancias mínimas.

Denuncias: Padres y vecinos podrán denunciar la presencia de individuos sujetos a restricciones en zonas protegidas; la policía evaluará las causas probables para actuar.

Recursos comunitarios: Es recomendable que las familias consulten con sus oficinas locales de servicios sociales o las comisarías sobre dónde informar preocupaciones y cómo proteger eventos comunitarios en piscinas.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

La SB 212 entra en vigor el 1 de julio de 2026. Desde esa fecha empezarán a aplicarse las nuevas restricciones relacionadas con piscinas públicas y otros lugares frecuentados por menores en Florida.