(De izq. a der.) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras recibir el Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)
La FIFA galardonó este viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, con el flamante Premio de la Paz, una distinción creada en noviembre por el máximo órgano del fútbol para reconocer los esfuerzos de aquellos que contribuyen a unir el mundo.

El primer Premio de la Paz fue entregado en el marco del sorteo del Mundial de 2026, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, que se celebra en el centro cultural Kennedy en Washington.

El presidente Donald Trump fue galardonado con el primer premio FIFA de la Paz por su “acción extraordinaria” para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el máximo organismo del fútbol.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), recibe el Premio de la Paz de la FIFA de manos del presidente de la FIFA, Giovanni Infantino, durante el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Kennedy Center en Washington DC, EE. UU., el 5 de diciembre de 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/SHAWN THEW
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), recibe el Premio de la Paz de la FIFA de manos del presidente de la FIFA, Giovanni Infantino, durante el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Kennedy Center en Washington DC, EE. UU., el 5 de diciembre de 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/SHAWN THEW

