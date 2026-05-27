El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pronuncia un discurso en la oficina de las Naciones Unidas, en Ginebra, el 23 de febrero de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pronuncia un discurso en la oficina de las Naciones Unidas, en Ginebra, el 23 de febrero de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
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Redacción Gestión
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, tras la Segunda Guerra Mundial, lo que está disparando el gasto militar a niveles récord mientras se recorta la ayuda humanitaria.

“Nos enfrentamos ahora al mayor número de conflictos desde la creación de las Naciones Unidas. La violencia está aumentando en magnitud y complejidad: en Oriente Medio, Ucrania, Sudán y otros lugares”, declaró Guterres durante un debate abierto del Consejo de Seguridad organizado por China.

En su intervención,

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El secretario general denunció que

“Estamos asistiendo a una carrera armamentística cada vez más acelerada y desestabilizadora”, aseguró tras advertir del peligro que supone la rápida evolución de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA) o las armas autónomas.

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Para Guterres, hoy en día, “los propósitos y principios de la Carta de la ONU se encuentran sometidos a una profunda presión”.

“Los derechos humanos están siendo objeto de un ataque generalizado. En todo el mundo vemos cómo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales están siendo reprimidos de forma deliberada, estratégica e incluso con orgullo”, mencionó.

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Según dijo,

El secretario general recordó que los objetivos de la ONU son la prevención de conflictos y el mantenimiento de la paz. Para ello, apostó por la negociación y la mediación de buena fe aunque reconoció que las instituciones internacionales no reflejan las realidades actuales, si no, las de 1945.

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“Un Consejo de Seguridad que no refleje las realidades geopolíticas del mundo actual no puede cumplir plenamente con sus responsabilidades. La ausencia de representación permanente de África constituye una injusticia histórica”, puntualizó.

Elaborado con información de EFE.

Diplomáticos y otros empleados de las Naciones Unidas asisten a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Sarah Yenesel
Diplomáticos y otros empleados de las Naciones Unidas asisten a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Sarah Yenesel

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