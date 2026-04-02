El secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó este jueves un llamado directo a Estados Unidos e Israel para que pongan fin a las hostilidades en Medio Oriente, al tiempo que exigió a Irán cesar sus ataques en la región. Su pronunciamiento se produce horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que las operaciones militares continuarán “con dureza” durante al menos tres semanas más.

Desde la sede de Naciones Unidas, Guterres alertó que el conflicto ha alcanzado un punto crítico. “Ya es hora de detener la guerra que está causando un inmenso sufrimiento humano y consecuencias económicas devastadoras”, afirmó, subrayando que la escalada podría desencadenar una crisis regional de mayor magnitud.

El líder de la ONU advirtió que la situación está “al límite” de convertirse en una guerra generalizada en Medio Oriente, con impactos globales. En particular, señaló el colapso del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el bloqueo atribuido a la Guardia Revolucionaria iraní ha reducido en un 95% el paso de buques.

Este escenario, sostuvo Guterres, ya se refleja en la economía global, con aumentos en los precios de alimentos y energía que golpean con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables. “El conflicto ya se está sintiendo en todas partes”, enfatizó.

Las declaraciones del secretario general contrastan con el tono adoptado por Trump, quien en un reciente mensaje a la nación descartó un final cercano de la guerra y aseguró que Irán se encuentra “militarmente diezmado”, pese a que continúan los ataques cruzados en la región.

En medio de la creciente tensión, Guterres indicó que se están desplegando esfuerzos diplomáticos para buscar una salida pacífica. En ese marco, anunció el envío del diplomático francés Jean Arnault como su enviado personal para liderar las gestiones en la zona.

“Los conflictos no terminan por sí solos. Terminan cuando los líderes eligen el diálogo en lugar de la destrucción”, concluyó el secretario general.

Elaborado con información de EFE