El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su país aportará unos US$ 10,000 millones a la Junta de Paz que creó para resolver conflictos mundiales, empezando por el de Gaza.

«Quiero que sepan que EE.UU. va a hacer una contribución de US$ 10,000 millones a la Junta de Paz», dijo en su discurso de apertura de la primera reunión del organismo, aunque precisó que «esa cifra es muy pequeña si se compara con el coste de la guerra» en la Franja.

El mandatario también informó que Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Kuwait han contribuido un total de más de US$ 7,000 millones al paquete de ayuda que la Junta prepara para Gaza.

«Muchos más contribuyen a estas cifras. Esto acaba de empezar. Esta es nuestra primera reunión, pero cada dólar invertido es una inversión en estabilidad y la esperanza de un futuro nuevo y armonioso», resaltó Trump.

Vaticina que supervisará a la ONU

El presidente estadounidense también dijo que su Junta de Paz prácticamente «supervisará» a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un futuro para asegurarse de su correcto funcionamiento y aseguró que «necesitan ayuda».

«Algún día no estaré aquí. Las Naciones Unidas serán, creo, mucho más fuertes. La Junta de la Paz prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcionen bien», dijo el mandatario durante su intervención en la primera reunión de esta entidad, vista por algunos analistas como una alternativa al multilateralismo del sistema de la ONU.

El republicano insistió en que su Junta se encargará de fortalecer la ONU, quien a su juicio tiene un «potencial tremendo».

«Nos aseguraremos de que sus instalaciones sean buenas. Necesitan ayuda, y necesitan ayuda financiera. Vamos a ayudarlos financieramente y nos aseguraremos de que las Naciones Unidas sean viables», añadió.

Trump reunió a líderes y representantes de más de 40 países que llegaron a Washington para participar en calidad de miembros y observadores en la primera reunión de la Junta de Paz.

«Creo que es la junta directiva más importante, sin duda en términos de poder y prestigio. Nunca ha habido nada parecido, porque estos son los líderes mundiales más importantes», dijo Trump al abrir la cita, a la que asisten los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña, entre otros dignatarios.

Otros participantes incluyen también al mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet; y de Vietnam, To Lam.

Una Junta de Paz compuesta por aliados de Trump

Trump insistió en que la mayoría de países invitados a unirse al organismo «han aceptado, y los que no lo han hecho, lo harán».

«Algunos se están pasando de listos. No funciona. Conmigo no te puedes pasar de listo. Están jugando un poco, pero todos, todos se están sumando: la mayoría de ellos muy rápido», dijo en referencia a la reticencia de algunas naciones a participar en el organismo impulsado por el estadounidense.

La mayoría de los miembros fundadores son aliados de Trump, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

Durante su intervención, el mandatario pidió a los representantes de varios países asistentes -cuyos conflictos asegura haber puesto fin- que se levantaran para agradecerles su trabajo, entre ellos Kosovo, Serbia, India, Pakistán, Camboya y Tailandia.

«Se están llevando bien, y cuando no se lleven bien, llámenme y lo resolveremos», dijo Trump.

El mandatario estadounidense llegó al evento acompañado por el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y su jefa de Gabinete, Susie Wiles, así como los enviados especiales Steve Witkoff y su yerno, Jared Kushner.

«Creo que deberíamos sonreír», dijo Trump en tono de broma mientras posaban para una foto de familia.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no estará presente en la capital estadounidense en representación de su país y en su lugar enviará al ministro de Exteriores, Gideon Saar.

México, Rumanía, Italia y República Checa participarán como observadores, al igual que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.