La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México, el 17 de diciembre de 2025. (Mario Guzmán / EFE)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que el país enviará a su embajador ante Naciones Unidas como “observador” a la , y explicó su negativa a unirse por la necesidad de incluir a todas las partes en procesos de paz con Medio Oriente.

En este caso, cuando se trata particularmente de la paz en el Medio Oriente, Palestina, dado que nosotros reconocemos a como un estado, es importante la participación de ambos estados, de Israel y de Palestina. Y no está planteado así en el encuentro”, remarcó.

La , creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver conflictos mundiales, busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos del mandatario con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás.

Nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar, fuéramos como observadores y con el canciller tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

ha sostenido históricamente una política exterior basada en principios como la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional, lo que ha guiado su postura frente al conflicto en Medio Oriente y su reconocimiento del Estado palestino.

En años recientes, el país ha respaldado iniciativas multilaterales orientadas a promover negociaciones entre las partes.

La Casa Blanca indicó en enero que al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte del organismo.

El mayor número de países corresponde a la región de Oriente Medio y Asia occidental: Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.

En segundo lugar, figuran los de Asia Central y el Sudeste Asiático: Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia, Camboya, Indonesia y Vietnam; seguidos por cinco europeos: Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría y Kosovo.

De Latinoamérica, por ahora, se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay.

