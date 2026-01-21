El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se une a la rueda de prensa de la Casa Blanca en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 20 de enero de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz)
, argumentando que la ONU “nunca” le ha ayudado a resolver ninguna guerra.

“Acabamos de crear la Junta de la Paz, que creo que va a ser increíble. Ojalá la ONU pudiera hacer más. Ojalá no necesitáramos una Junta de la Paz, pero, con todas las guerras que resolví, la ONU nunca me ayudó en ninguna”, declaró en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

A pesar de ello, Trump afirmó que quiere “dejar que la ONU continúe existiendo porque su potencial es muy grande”.

Trump realizará, durante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), la ceremonia de fundación de esta “Junta”, la cual tiene el objetivo para supervisar la resolución de conflictos a nivel global.

Aunque la “Junta de la Paz” se ideó en un principio para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza,

Según medios estadounidenses, , aunque el único con poder de veto será Trump.

Trump ha invitado a decenas de líderes internacionales a conformar la “Junta de la Paz”, incluidos el presidente ruso, Vladímir Putin; el argentino, Javier Milei; y el turco, Recep Tayyip Erdogan.

El presidente francés, Emmanuel Macron, rechazó integrarse en el organismo, lo que llevó a Trump a amenazar con imponer aranceles a los vinos franceses.

Elaborado con información de EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una conferencia de prensa con periodistas en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 20 de enero de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una conferencia de prensa con periodistas en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 20 de enero de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)

