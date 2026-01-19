Una conferencia de prensa en la que Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), respondió a interrogantes sobre las tácticas empleadas en Minnesota—donde agentes federales solicitaron identificación a personas cercanas a los objetivos de las redadas—confirmó la facultad de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para solicitar pruebas de ciudadanía durante operativos migratorios. Y, claro, esto ha generado gran incertidumbre entre residentes de Estados Unidos.

En ese sentido, ¿sabes exactamente qué tipo de documentos sirven para comprobar tu ciudadanía? Pues, Gestión Mix te invita a descubrir la respuesta en las siguientes líneas.

LOS DOCUMENTOS QUE ACEPTA ICE PARA COMPROBAR LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE

En entrevista con N+ Univision, la abogada de inmigración Isadora Velásquez detalló la documentación que los residentes de EE. UU. deben presentar ante agentes de ICE para demostrar su estatus legal.

Para ciudadanos estadounidenses, por ejemplo, la experta recomienda portar el pasaporte vigente, el cual constituye la prueba más contundente de nacionalidad y reduce el riesgo de detenciones prolongadas.

Los residentes permanentes legales, por su parte, deben llevar consigo su tarjeta de residente permanente (Green Card), con la que se confirma su estatus legal.

Finalmente, para personas que no son ciudadanos ni residentes permanentes, la especialista señala que deben presentar una identificación que valide la legalidad de su residencia, como un permiso de trabajo (Employment Authorization Document) o el REAL ID, la licencia de conducir estatal que cumple con estándares federales de seguridad.

¿POR QUÉ SE RECOMIENDA PORTAR IDENTIFICACIONES ORIGINALES ANTE UN POSIBLE ENCUENTRO CON ICE?

En sus dos décadas practicando derecho migratorio, la abogada Isadora Velásquez revela que nunca había recomendado a los ciudadanos estadounidenses portar pruebas de ciudadanía de forma constante, pero las cifras de detenciones erradas la obligaron a cambiar su postura.

Asimismo, aconseja guardar copias digitales de las identificaciones en dispositivos móviles, ya que estos suelen acompañar a las personas en todo momento.

Y, como cierre, ella deja un mensaje crucial: “Más recomendable es ser prevenido, pero al mismo tiempo entender que seguimos teniendo nuestros derechos y es importante ejercerlos”.

Puedes escuchar sus declaraciones completas, a continuación.

EL MARCO LEGAL DETRÁS DE LA PRUEBA DE CIUDADANÍA DE ICE

La política actual de verificación de identidad de los agentes de ICE tiene su fundamento legal en una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, emitida el pasado 8 de septiembre de 2025.

Resulta que, por 6 votos contra 3, el máximo tribunal levantó las restricciones impuestas por tribunales inferiores sobre las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el sur de California, autorizando las denominadas “patrullas itinerantes” (operativos en los que agentes detienen e interrogan a personas en espacios públicos).

Los agentes de ICE deben portar una placa y credenciales oficiales que pueden ser solicitadas por el ciudadano (Foto: Charly Triballeau / AFP)