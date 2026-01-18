Actualmente, los operativos migratorios generan gran incertidumbre y temor en miles de familias latinas en Estados Unidos. Así, ante el incremento de las intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el país norteamericano, conocer tus derechos constitucionales y las acciones correctas puede marcar la diferencia entre una detención y la protección del hogar. Por ello, en las siguientes líneas, te presento 5 recomendaciones cruciales ante un encuentro con un agente de ICE.

Vale precisar que esta información fue proporcionada por la abogada de inmigración Sheila Rodríguez, especialista con sede en Tampa y Orlando, quien fue consultada por Noticias Univision sobre los consejos que le daría a alguien para manejar estas situaciones sin poner en riesgo su situación legal.

5 CONSEJOS CRUCIALES ANTE UN ENCUENTRO CON UN AGENTE DE ICE

1. Mantener la calma

El primer consejo de Rodríguez es contundente: conservar la calma en todo momento.

“Cualquier interacción con autoridades debe manejarse de forma tranquila y respetuosa”, explicó la especialista al referido medio.

Y es que correr, gritar o proporcionar información falsa puede derivar en consecuencias legales graves, independientemente de tu estatus migratorio.

2. Ejercer tu derecho al silencio

Según Rodríguez, todas las personas en territorio estadounidense—incluidas aquellas sin estatus migratorio regular—poseen el derecho constitucional de guardar silencio.

Esto implica que nadie está obligado a responder preguntas sobre su condición legal o entregar documentos sin consultar con un abogado.

3. Verificar qué tipo de orden tienen los agentes

Existe una diferencia crítica entre una orden judicial y una orden administrativa que puede determinar si ICE tiene autorización legal para ingresar a un domicilio.

En primer lugar, la orden judicial está firmada por un juez de una corte federal o estatal y es el único documento que le permite a los agentes entrar a una vivienda sin consentimiento.

En cambio, la orden administrativa es emitida internamente por funcionarios de ICE o del Departamento de Seguridad Nacional y no otorga autoridad para entrar por la fuerza a propiedades privadas.

4. Conocer las diferencias según el lugar del encuentro

Cuando ICE se presenta en un domicilio sin orden judicial válida, los residentes pueden solicitar que regresen cuando cuenten con el documento correspondiente emitido por un juez.

En lugares de trabajo, la orientación es similar: el propietario del negocio o la persona encargada puede solicitar una orden antes de permitir el acceso de los agentes a áreas no públicas del establecimiento.

Finalmente, en espacios públicos, las protecciones son menores, pero el derecho al silencio y a consultar con un abogado permanece vigente.

5. ​Evitar confrontaciones

La última recomendación de Rodríguez subraya un punto que considera clave para cualquier situación: evitar confrontaciones físicas o verbales con agentes federales.

Recuerda que este tipo de conflictos pueden derivar en consecuencias legales graves.

Por otro lado, organizaciones de defensa de derechos civiles aconsejan tener un plan familiar de emergencia, designar a un adulto de confianza para el cuidado de hijos en caso de detención y mantener copias de documentos migratorios importantes en un lugar seguro y accesible para tus familiares.

Los agentes de ICE localizan y detienen a ciudadanos extranjeros que han violado leyes migratorias o que el gobierno considera "deportables" (Foto: Charly Triballeau / AFP)