Una gran cantidad de detenciones en diversos estados de EE.UU. han logrado las políticas migratorias, y aunque hay varias ciudades santuario que protegen a los inmigrantes frente a estas intervenciones, lo cierto es que las redadas son cada vez más intensas, por lo que muchos extranjeros están siendo expulsados del país norteamericano. Si este es tu caso o conoces a alguien que afronta un proceso de deportación, te explicamos en esta nota qué documentos se presentan ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para suspender la orden. Vale precisar que esta información no solo sirve a quienes están detenidos, también para los que tienen un caso activo que se encuentra en manos de un juez migratorio.

Varios extranjeros ilegales han sido deportados de EE.UU. (Foto: AFP)

¿QUÉ ES LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE DEPORTACIÓN?

Si eres un inmigrante o conoces a uno que se encuentra enfrentando una orden de deportación en Estados Unidos, te comentamos que se puede solicitar su suspensión mediante un mecanismo administrativo que frena, de manera temporal, la expulsión.

Se trata de la Solicitud de Suspensión de Deportación, un pedimento formal para que las autoridades de inmigración detengan, pausen o no ejecuten una orden de deportación que ya existe contra un extranjero. En otras palabras, es un recurso legal que busca detener de manera temporal la expulsión del país, mientras se revisa el caso (una apelación, nueva evidencia o razones humanitarias importantes.

Este trámite se formaliza mediante el Formulario I-246, disponible para cualquier persona que haya recibido una orden de salida. La gestión se realiza de forma presencial ante una Oficina de Ejecución y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE que tenga jurisdicción sobre el lugar donde se encuentra el extranjero. Pero ¿qué ocurre si el solicitante no puede acudir en persona? En estos casos excepcionales, la agencia se comunicará con la Oficina de Campo ERO local para consultar si se autoriza el envío por correo u otro servicio de mensajería.

OJO: cuando el formulario es presentado, este no elimina la orden de deportación ni otorga por sí mismo residencia o estatus permanente; solamente impide que la expulsión se lleve a cabo durante el tiempo que dure la suspensión.

ACLU revela documentos sobre la expansión de ICE y su alianza con GEO Group para impulsar el plan de deportaciones masivas bajo la administración Trump (Foto: United States Immigration and Customs Enforcement / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

LO QUE DEBE PRESENTAR UN INMIGRANTE PARA SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DE DEPORTACIÓN

Además del presentar la solicitud completamente llenada, debes llevar los siguientes documentos, precisa ICE en la ficha que detalla sobre el Formulario I-246.

Documentos personales: solamente debes llevar uno de ellos.

Pasaporte original (vigente por seis meses después del periodo de tiempo solicitado).

​Copia del pasaporte (vigente por seis meses después del periodo de tiempo solicitado) y una copia del certificado de nacimiento u otro documento oficial que confirme la identidad.

Evidencia sobre situación personal actual:

Médica: si la base de la solicitud debe a una condición médica, debe presentar documentación sobre su estado de salud, tratamiento, diagnóstico y cualquier asistencia que necesite en EE.UU.

si la base de la solicitud debe a una condición médica, debe presentar documentación sobre su estado de salud, tratamiento, diagnóstico y cualquier asistencia que necesite en EE.UU. ​Informes policiales y documentos judiciales: si la persona tiene antecedentes de arresto o condenas (penales), debe mostrar el historial real y, de ser posible, los esfuerzos de rehabilitación.

​Vínculos familiares y laborales

Si tienes familia: actas de nacimiento de hijos ciudadanos o residentes, acta de matrimonio u otros documentos para acreditar que tienes familia cercana en EE.UU.

actas de nacimiento de hijos ciudadanos o residentes, acta de matrimonio u otros documentos para acreditar que tienes familia cercana en EE.UU. Empleo: presenta pruebas de empleo, constancias de trabajo, declaraciones de impuestos y cartas de empleadores, así como de iglesias u organizaciones comunitarias para demostrar que tienes arraigo, publica El Tiempo.

Declaración sobre la suspensión de deportación

​En una carta debes explicar detalladamente las razones (personales, médicas, familiares y más) por las que pides la suspensión de la deportación.

​Algunos otros requisitos

Comprobante de pago de la tarifa de presentación del Formulario I‑246.

Documento que demuestre que la persona no representa un riesgo para la seguridad pública y que tiene solvencia económica para mantenerse durante el periodo de suspensión.

En este año, miles de inmigrantes han sido deportados a sus países de origen por no contar con documentación legal. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿CUÁNTO CUESTA SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DE DEPORTACIÓN?

La tarifa para procesar la solicitud de suspensión de deportación (Formulario I-246) es 155 dólares. No hay reembolso, independientemente de la decisión que tomen las autoridades.

El pago debe hacerse a nombre del Departamento de Seguridad Nacional o del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Se aceptan tres modalidades de pago: efectivo, giro postal o cheque de caja.

Cuando entregues la solicitud (realizado el pago), ICE puede solicitarte la toma de huellas dactilares, que aplica para personas de 14 años o más. Asimismo, fotografiarte y efectuar una revisión de antecedentes penales. Posteriormente, el solicitante es citado para comparecer ante un supervisor de ERO, quien evaluará su caso y emitirá una decisión final.

IMPORTANTE: Una solicitud pendiente no impide la ejecución de una orden final de deportación. Por lo tanto, el director de Oficina de Campo puede, a su discreción, revocar su aprobación y ejecutar la orden de expulsión en la fecha y hora que elija. No se requiere aviso previo para su ejecución. Recuerda que proporcionar información falsa conduce en la denegación de tu solicitud.