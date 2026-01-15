Desde el 1 de febrero de 2026, las ciudades santuario y los estados que las albergan dejarán de recibir fondos por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa que la administración Trump condicione ciertos recursos a las autoridades locales y por qué se tomó esa decisión? Las respuestas a ambas interrogantes se presentan en los siguientes párrafos.

Cuando Trump firmó órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 20 de enero de 2025 (Foto: Jim Watson / AFP)

LA RAZÓN POR LA QUE TRUMP CORTARÁ LOS FONDOS A ESTADOS SANTUARIO Y QUÉ IMPLICA

A partir del 1 de febrero, el Gobierno de EE.UU. suspenderá los pagos federales a ciudades santuario y a los estados que las albergan, bajo el argumento de que sus políticas protegen a criminales y fomentan “fraude, crimen y todos los de más problemas” en perjuicio de los ciudadanos estadounidenses, así lo dio a conocer Trump en un discurso en el Detroit Economic Club.

Esta medida significa que el gobierno federal dejaría de enviar cierta financiación a estados y ciudades santuario como una manera de presión para que colaboren con las agencias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Debido a que Trump no detalló con precisión qué sectores serían afectados ni los montos, hay incertidumbre en los presupuestos estatales y locales, aunque el anuncio apunta a un abanico amplio de transferencias federales que van mucho más allá de la seguridad o la migración.

Entre los fondos potencialmente afectados estarían recursos para educación, infraestructura, salud y otros servicios públicos que dependen del presupuesto federal. Esto podría en riesgo partidas asociadas a programas sociales como asistencia alimentaria, ayudas para guarderías y apoyos a familias de bajos ingresos.

PRESIDENT TRUMP: “Starting February 1st, we're not making any payments to sanctuary cities or states having sanctuary cities because they do everything possible to protect criminals at the expense of American citizens and it breeds fraud and crime and all of the other problems… pic.twitter.com/FyMYGilLtp — Fox News (@FoxNews) January 13, 2026

¿QUÉ ESCENARIOS LEGALES SE DESARROLLARÍAN?

Tras el anuncio, los alcaldes de ciudades como Chicago y Nueva York señalaron que llevarán el caso a los tribunales, al considerar que los fondos son esenciales para sus comunidades y no pueden quitárselos de un momento a otro por motivos políticos, ya que es inconstitucional.

Vale precisar que este conflicto no es nuevo, ya que la administración Trump intentó en ocasiones anteriores cortar fondos a jurisdicciones santuario, pero tribunales federales bloquearon su pedido y determinaron que solamente el Congreso tiene autoridad para condicionar el uso de fondos federales.