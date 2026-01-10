Una medida que impactará directamente el mercado inmobiliario de Estados Unidos tomará el gobierno de Donald Trump, quien anunció en su cuenta de Truth Social que su administración analiza prohibir a los grandes inversionistas la compra de viviendas unifamiliares con el fin de reducir los precios de las propiedades en el país. Debido a ello, muchos se preguntan: ¿qué significa esto para el sueño americano de comprar una casa y cómo podría cambiar la dinámica entre compradores individuales y grandes jugadores del mercado? A continuación, la respuesta.

El gobierno de Estados Unidos quiere recuperar el “sueño americano” de que las familias comunes puedan comprar una casa (Foto: Alex Brandon / AP)

¿CUÁL ES LA PROPUESTA EXACTA DE TRUMP?

La propuesta exacta de Trump es impedir que grandes inversionistas y corporaciones sigan comprando viviendas unifamiliares. Su idea se dirige a fondos, bancos y grandes empresas que, desde la crisis de 2008, adquieren casas para alquilarlas, especialmente en zonas como el “Sun Belt”.

“Durante mucho tiempo, comprar y ser propietario de una vivienda se consideró la cima del sueño americano. Era la recompensa por trabajar duro y hacer lo correcto, pero ahora – debido a la inflación récord causada por Joe Biden y los demócratas en el Congreso – ese sueño está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los jóvenes estadounidenses. Es por esa razón, y muchas más, que estoy tomando medidas inmediatas para prohibir que los grandes inversores institucionales compren más viviendas unifamiliares, y lo pediré al Congreso que lo codifique. Las personas viven en casas, no las corporaciones. Abordaré este tema, incluyendo más propuestas de Vivienda y Asequibilidad, y más en mi discurso en Davos dentro de dos semanas”, escribió en su red social, el 7 de enero de 2026.

Una casa en venta en Ambler, Pensilvania, el 16 de octubre del 2025. (Foto: Matt Rourke / AP)

¿QUÉ SIGNIFICA PARA EL SUEÑO AMERICANO DE COMPRAR UNA CASA?

Al reducir la competencia de grandes inversionistas, los compradores individuales (en especial primerizos o familias jóvenes) pueden tener más posibilidades de ganar ofertas y acceder a precios más bajos.

Lo que dicen los expertos:

“Ser propietario de una vivienda es fundamental para el sueño americano, pero desde 2018, más estadounidenses alquilan sus viviendas en lugar de ser propietarios, un cambio ampliamente vinculado a la crisis de ejecuciones hipotecarias de 2007-2010”, señaló Phoebe Neseth en Comunity Associations Institute. Precisó que a raíz de la crisis hubo una transferencia de activos inmobiliarios de familias de clase media a grandes firmas de inversión, lo que contribuyó a establecer un mercado de alquiler de viviendas unifamiliares duradero; por tanto, está a favor de la medida.

Contrario a ella, algunos expertos en vivienda criticaron la idea: “Esto no solucionará la asequibilidad de la vivienda. Puede que impulse la compra de viviendas unifamiliares, pero a costa de reducir los alquileres de viviendas unifamiliares”, declaró a CNN Jaret Seiberg, analista de TD Cowen.

Lo que significa para alguien que quiere comprar una casa

A corto plazo no cambia nada, ya que no hay leyes claras sobre cómo se aplicaría la prohibición. Por lo tanto, demoraría al necesitar la aprobación del Congreso y tiempo para implementarse.

A mediano plazo, podría haber menos competencia de grandes fondos en ciertos mercados y algo más de espacio para compradores individuales.